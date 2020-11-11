Культура

Фильм «А. С. Пушкин. Разговор о нелепых подозрениях» появился в Сети

Новый документальный фильм «А. С. Пушкин. Разговор о нелепых подозрениях» теперь доступен пользователям интернета на официальном сайте Первого канала. Об этом Псковской Ленте Новостей в Государственном музее-заповеднике А. С. Пушкина «Михайловское», где проходили съемки ряда фрагментов ленты.

Кадр из фильма «А. С. Пушкин. Разговор о нелепых подозрениях»

Речь в новой работе телекомпании «Останкино» идет о заключительных днях жизни поэта и первых днях после его смерти. Название фильма — фраза, точнее даже — обрывок многозначительной фразы, которую после встречи с доктором Далем, производившим вскрытие, под 21-28 февраля 1837 года записал в своем дневнике публицист, современник поэта Михаил Погодин: «Разговор о происшествии после смерти Пушкина, нелепых подозрениях».

Создатели фильма на первых же его минутах напоминают, что сразу же после известия о смерти Пушкина по Петербургу поползли слухи о тайнах в связи с кончиной поэта, и поводов было немало. Нужно признать, что многие из событий тех дней покрыты тайной и по сей день, отметили в музее.

В фильме, режиссер и сценарист которого — Сергей Браверман, принимают участие блестящие отечественные специалисты, исследователи жизни и творчества поэта. Это, в частности, заведующая мемориальным Музеем-квартирой Пушкина в Петербурге Галина Седова; сотрудники Пушкинского дома РАН Алексей Балакин и Александр Дубровский; протоиерей храма Спаса Нерукотворного образа Константин Смирнов. Участники псковской части этого разговора о поэте — писатель и литературный критик Валентин Курбатов, директор музея-заповедника «Михайловское» Георгий Василевич и хранитель мемориальной усадьбы «Тригорское» в составе Пушкинского заповедника Римма Бурченкова.

При создании фильма его авторы использовали материалы архивов, в том числе Российского государственного архива кинодокументов, а также кадры из двух известных картин: «Поэт и царь» (1927) и «Юность поэта» (1937). Продолжительность ленты — час и четыре минуты.