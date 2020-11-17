Культура

Лучших певцов определили в региональном УМВД

В областном УМВД прошел второй этап смотра-конкурса самодеятельного творчества «Признание». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ведомства.

В связи со сложившейся неблагоприятной эпидемиологической обстановкой было принято решение о проведении конкурса в заочной форме. Напомним, что 1 октября были подведены итоги по первому этапу конкурса, жюри оценило выступления участников в видео- и аудиоформате.

В областном УМВД проведение смотра художественной самодеятельности стало уже ежегодной традицией. В нем принимают участие не только сотрудники органов внутренних дел региона, но и члены их семей. Главная цель данного мероприятия - дать возможность конкурсантам реализовать свои творческие способности и таланты.

В 2020 году в культурный центр УМВД на соискание «Признания» было заявлено 20 номинантов. Среди них есть действующие сотрудники УКОН, УЭБ и ПК, оперативного отдела, культурного центра городского и областного УМВД, ОМВД России по городу Великие Луки, МО МВД России «Великолукский», МО МВД России «Бежаницкий», МО МВД России «Дедовичский», МО МВД России «Невельский», ОМВД России по Пушкиногорскому району и ОМВД России по Порховскому району. Участники подготовили для смотра народные и авторские песни, танцевальные номера, а также исполнили произведения известных артистов.

Конкурс среди сотрудников ОВД и членов их семей проводился в шести номинациях: «Хореография», «Сольное пение (мужской вокал)», «Сольное пение (женский вокал)», «Авторская песня», «Сценическое искусство», «Вокальные дуэты».

В номинации «Сольное пение (мужской вокал)» второе место занял оперативный дежурный отдела полиции №1 (микрорайон «Завеличье») УМВД России по городу Пскову майор полиции Андрей Вересов. Первое и третье места по решению жюри не присуждались.

В номинации «Сольное пение (женский вокал)» почетного первого места удостоился дознаватель отделения дознания МО МВД России «Невельский» капитан полиции Альбина Баранова; «серебро» завоевала инспектор ПДН ОУУП и ПДН отделения МВД России по Пушкиногорскому району капитан полиции Маргарита Ефимова; «бронза» досталась супруге пенсионера ОМВД России по Порховскому району Юлии Чубаровой.

В номинации «Авторская песня» первое место занял пенсионер ОМВД России по городу Великие Луки майор внутренней службы в отставке Евгений Беляев. Второе и третье места по решению жюри не присуждались.

В номинации «Сценическое искусство» отмечены всего два конкурсанта: «золото» присуждено заведующему сектором (методической работы) Культурного центра УМВД Владимиру Иванову, а второе место - старшему инспектору отделения МВД России по Пушкиногорскому району старшему лейтенанту внутренней службы Анне Мененковой.

Первое место в номинации «Хореография (солисты)» присуждено оперуполномоченному отделения организации зонального контроля УЭБ и ПК УМВД лейтенанту полиции Яне Смирновой.

В номинации «Вокальные дуэты» места не присуждались.

Общим голосованием членов конкурсной комиссии принято решение о присуждении специальной премии конкурса «Гран-при» за лучшее исполнение вокальных произведений других авторов - ее получила оперуполномоченный отделения по борьбе с экономическими преступлениями ОЭБ и ПК УМВД России по городу Пскову лейтенанту полиции Дарья Супрун.

Кроме того, подведены итоги второго этапа смотра-конкурса «Признание» в двух возрастных категориях, в число призеров вошли дети сотрудников ОВД региона.

Первая возрастная группа (дети от 6 до 12 лет):

- в номинации «Сценическое искусство» первое место присуждено сыну начальника смены дежурной части МО МВД России «Бежаницкий» майора полиции Светланы Беляевой – Егору Беляеву (2010 года рождения); второе место заняла дочь инспектора ОГИБДД МО МВД России «Бежаницкий» лейтенанта полиции Елены Емельяновой – Ксения Емельянова (2013 года рождения);

- в номинации «Хореография» первое место присуждено дочери главного бухгалтера бухгалтерии отделения МВД России по Пушкиногорскому району старшего лейтенанта внутренней службы Антонины Смирновой – Наталье Смирновой (2011 года рождения);

- в номинации «Сольное пение» второе место присуждено двум конкурсантам: дочери старшего оперуполномоченного отдела по борьбе с незаконным оборотом наркотиков оперативной группы УКОН УМВД Ольги Александровой – Елизавете Александровой и сыну начальника штаба МО МВД России «Великолукский» подполковника внутренней службы Натальи Каменцевой – Владимиру Каменцеву (2011 года рождения).

Вторая возрастная группа (дети от 13 до 17 лет):

- в номинации «Сценическое искусство» «золото» досталось дочери главного специалиста отделения оперативного планирования при возникновении чрезвычайных обстоятельств оперативного отдела УМВД Надежды Аксёновой – Арине Худавердиевой (2004 года рождения); второе место присуждено сыну старшего инспектора отделения МВД России по Пушкиногорскому району старшего лейтенанта внутренней службы Анны Мененковой – Александру Мененкову (2005 года рождения);

- в номинации «Сольное пение (ансамбли)» первое место завоевали дочери помощника начальника ОМВД России по городу Великие Луки подполковника внутренней службы Алексея Иванова – Дарья и Мария Ивановы (2003 года рождения).

В номинациях «Хореография», «Сольное пение (соло)» и «Инструментальная музыка» места не присуждались.

«Места распределялись в соответствии с оговоренными ранее условиями выставления оценок по количеству набранных баллов по пятибалльной шкале», отметили в ведомстве.