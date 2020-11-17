Культура

Проект восстановления фресок по эскизам Рериха в Пскове подготовят до конца года

Научно-проектную документацию на реставрацию настенных росписей, выполненных по эскизам Николая Рериха в Анастасиевской часовне в Пскове, подготовят к концу 2020 года. Об этом сообщил и. о. начальника управления информационной политики Псковской области Сергей Новохатка.

В связи с тем, что настенные росписи в часовне находятся в аварийном состоянии, Псково-Изборский объединенный музей-заповедник (пользователь часовни) заключил договор с АО «Межобластное научно-реставрационное художественное управление» (Москва) на разработку документации по восстановлению фресок, пишет «Интерфакс».

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Плательщиком по договору выступает Фонд имени Елены Ивановны Рерих. Стоимость разработки научно-проектной документации составляет 634 тыс. 312 рублей. Сроки ее подготовки - до 25 декабря 2020 года.

Состояние самой часовни также оценивается как неудовлетворительное. В связи с этим разрабатывается документация на восстановление объекта.

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«В настоящее время в рамках договора подряда, заключенного между АНО "Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове" и ООО "АРТРУСТ" (Санкт-Петербург), осуществляется разработка научно-проектной документации по сохранению Анастасиевской часовни. Стоимость разработки научно-проектной документации составляет 3 млн 180 тыс. рублей», - рассказал Сергей Новохатка.

Срок разработки этого проекта - до 15 ноября 2021 года. Разработка научно-проектной документации позволит уточнить виды работ по сохранению Анастасиевской часовни и обосновать их стоимость, добавил глава управления.