Культура

«Михайловское» приглашает на виртуальную выставку современной живописи

Сегодня на официальной странице Государственного музея-заповедника А.С. Пушкина «Михайловское» в социальной сети «ВКонтакте» открыли новую выставку. Как рассказали корреспонденту Псковской Ленты Новостей в заповеднике, в экспозицию вошло десять пейзажей из богатой музейной коллекции — виды Михайловского, Тригорского, Петровского, Савкиной горки, Святогорского монастыря.

Все это — живопись современных художников, полотна, созданные уже в нынешнем, XXI веке. Каждая из этих работ, — убеждены в «Михайловском», — позволяет взглянуть по-новому, зачастую даже более пристально, на уже знакомые пушкинские места.

Виктория Сахарова. Весеннее солнце. Петровское (2011). Из фондов Пушкинского Заповедника.

В музее отметили, что практически все эти пейзажи участвовали в «реальных» выставках последних лет — как в Пушкиногорье, так и в передвижных экспозициях, которые музей устраивал в разных районах Псковской области, например, в Опочке в прошлом году или в Гдове в 2018-м.

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В Пушкинском заповеднике убеждены: музей, особенно тот, что воссоздает жизнь русской усадьбы, должен знакомить своих посетителей не только с культурой того времени, в котором жил его «главный герой», но и с явлениями новейшего искусства. Ведь и в пушкинское время в господских домах можно было увидеть не только картины старых мастеров, но и работы, современные для их хозяев.