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Культура

Выставка об «особых» семьях готовится к открытию в Пскове

17.11.2020 16:47|ПсковКомментариев: 0

С 27 ноября по 12 декабря в выставочном зале Псковского регионального отделения Союза художников России в Пскове пройдут выставки, посвященные Дню матери и Дню инвалида. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в организации «Дети - наше будущее».

Псковичи смогут увидеть фотовыставку «Особое детство. Мечты. Надежды. Просто жизнь», созданную островским отделением «Особые дети – могут».

«Мы создали экспозицию о семьях, в которых воспитываются "особые" дети, - рассказывает руководитель островского отделения «Особые дети – могут» ПОООМС «Дети – наше будущее» Елена Климец. – Важно показывать, что дети с особенностями в развитии – такие же дети, "особые" семьи имеют такие же ценности, что и семьи со здоровыми детьми. Залог семейного счастья в доброте, отзывчивости и любви».

По словам Елены Климец, фотовыставка уже была успешно презентована в Острове и теперь будет показана в областном центре.

Кроме того, в выставочном зале пройдет выставка детских рисунков «Я рисую маму», посвященная Дню матери. В настоящее время ПОООМС «Дети – наше будущее» еще принимает детские рисунки. «К участию в конкурсе приглашаются все желающие от 3-х до 18 лет. Мы принимаем рисунки на бумаге формата А3, посвященные одной из тем: "Я рисую маму", "Я рисую детство"», - сказала председатель ПОООМС «Дети – наше будущее» Светлана Петрова.

Работы принимаются по адресам: Псков, ул. Карла Маркса, 19 (вт-вс с 10.00 до 16.00), Рижский проспект, 31 (пн-ср с 11.00 до 14.00); Остров, ул. 25 Октября, 3; Дно, ул. Ленина, 19; Палкино, ул. Строителей, 4.

Также можно загрузить фотографии рисунка в альбом группы ПОООМС «Дети – наше будущее».

Теги: #выставка #семья #дети
Источник: Псковская Лента Новостей
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