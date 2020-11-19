Культура

По обновленному Родинскому ДК можно будет совершить виртуальную экскурсию

По обновленному Дому культуры в деревне Родина можно будет совершить виртуальную экскурсию. Об этом сообщила в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове глава Псковского района Наталья Федорова.

«Сегодня у всех на слуху капремонт ДК, подходим к финишу. Надеюсь, что полное перевоплощение произойдет не только в облике здания и в отделке интерьеров, но и в содержании работы. Это будет абсолютно современный культурный центр, который будет предоставлять услуги для всех возрастных категорий населения. Это как интересные современные направления, так и классическая библиотека, которая находится в поиске новых форм. Прекрасный зрительный зал, свет, звук, - описала объект глава района и поблагодарила за помощь губернатора Псковской области Михаила Ведерникова. - К первоначальной сумме, выделенной из федерального бюджета, было дополнительно выделено 7 млн рублей из регионального бюджета на выполнение неучтенных строительных работ и на закупку оборудования. И местный бюджет в этом проекте участвовал. Такая вот консолидация дает хороший результат».

Обновленный ДК планируется торжественно открыть 5 декабря, «под елочку». «А форму нам подскажет время. Насколько это возможно будет сделать в очном режиме, не можем сказать, но готовим виртуальную экскурсию, мастер-классы и концерт в онлайн-режиме, чтобы жители могли оценить это хотя бы в дистанционно. Интерес у всех очень большой. Все очень ждут этого события», - подчеркнула Наталья Федорова.