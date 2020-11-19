Культура

Средства по нацпроекту «Культура» в Псковской области освоены на 99,08%

20 ноября состоялось селекторное совещание под председательством заместителя министра культуры Российской Федерации Ольги Яриловой, в котором приняли участие председатель комитета по культуре Псковской области Жанна Малышева, ее первый заместитель Вера Алексеева, первый заместитель начальника управления проектной деятельности администрации Псковской области Анна Бударина и представители отдела развития и приоритетных проектов комитета по культуре.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в комитете, в рамках совещания рассмотрены вопросы кассового освоения средств, выполнения целевых показателей, в том числе вмененных в этом году, а также выполнения мероприятий национального проекта «Культура»: строительство и капитальный ремонт культурно-досуговых учреждений, поставка передвижных многофункциональных культурных центров (автоклубов), создание модельных библиотек, виртуально-концертных залов и другие.

Согласно представленному рейтингу реализации регионами мероприятий национального проекта Псковская область занимает второе место по Северо-Западному федеральному округу. Первое место занимает Ленинградская область.

В настоящее время финансовые средства по мероприятиям национального проекта «Культура» в Псковской области освоены на 99,08%.