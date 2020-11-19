Культура

Именины Михайловского впервые отмечают в цифровом формате

Сегодня, 21 ноября, в день, когда Русская православная церковь чтит Собор Архистратига Михаила и прочих Небесных Сил бесплотных, в Государственном Пушкинском заповеднике традиционно отмечают престольный праздник сельца Михайловского — мемориальной усадьбы Пушкиных и Ганнибалов, а также «именины» всего Пушкинского заповедника, который, по имени центральной усадьбы также называется «Михайловское». В силу сложившейся санитарно-эпидемиологической обстановки как в Пушкиногорском районе, так и во всем регионе, «площадками» праздника в этом году стали сайт учреждения и его официальные страницы в социальных сетях.

Как рассказали корреспонденту Псковской Ленты Новостей в «Михайловском», сегодня пользователи интернета смогут побывать на небольшой — семиминутной — виртуальной экскурсии из специальной подборки «Часовни Пушкинского Заповедника». О часовне во славу Михаила Архангела, расположенной в начале Еловой аллеи, на въезде в родовую усадьбу поэта, рассказывает сотрудник музея-заповедника Екатерина Фёдорова. В пабликах музея в фейсбуке и «ВКонтакте» эта экскурсия начнется в 16.00.

Часовня Михаила Архангела на рисунке Бориса Диодорова. Из фондов музея-заповедника «Михайловское»

Позже, уже в 18.00, посетители музейной странички «ВКонтакте» смогут увидеть запись с празднования «музейных именин» в 2013 году, когда гостями «Михайловского» стали их коллеги из есенинского «Константиново». Тогда рязанцы привезли с собой выставку, провели для пушкиногорских ребятишек мастер-классы: «Волшебный свет игры», «Добрые семена» и «Лепка глиняной игрушки», а затем дали концерт, участие в котором принял творческий коллектив - ансамбль «Радуница».