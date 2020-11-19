Культура

Выставка ко дню рождения известного иллюстратора открыта в паблике «Михайловского»

На виртуальную выставку работ всемирно известного иллюстратора, народного художника России Бориса Диодорова приглашает Государственный музей-заповедник А.С. Пушкина «Михайловское». Цифровая экспозиция открыта сегодня, в день рождения мастера. Размещена она на официальной странице Пушкинского заповедника в социальной сети «ВКонтакте» https://vk.com/pushkin_zapovednik.

Борис Диодоров. Иоанновский собор. XIII век. Псков (2001)

На виртуальной выставке представлены живопись и графика Бориса Диодорова. Это полотно с изображением Иоанновского собора XIII века в Пскове, а также иллюстрации к сказкам Андерсена из художественного альбома, выпущенного в свет в рамках музейного проекта «Святогорская галерея» в 2006 году тиражом в тысячу экземпляров и почти сразу ставшего библиографической редкостью.

Напомним, что творческий путь Бориса Диодорова тесно связан с Михайловским и его окрестностями. Еще будучи студентом художественного института имени Сурикова, в 1958 году, он впервые приехал сюда на творческую практику. Позднее в Пушкинском заповеднике проходили многие выставки работ Диодорова, неизменно пользовавшиеся большим успехом у жителей и гостей региона. А став заведующим кафедры иллюстрации и эстампа Московского государственного университета в печати имени И. Федорова в Москве, Борис Диодоров стал привозить на практики в Святогорье своих учеников.

Борис Диодоров. Из иллюстраций к сказке Х.К.Андерсена «Снежная королева» (1992)

Кроме того, в музее чрезвычайно благодарны художнику, который, будучи признанным иллюстратором сказок Андерсена, обладателем Гран При Андерсена в 2001 году и являясь председателем Андерсеновского комитета России, из одной из поездок в Данию привез в Пушкинский заповедник факсимильную копию единственного находящегося в Королевстве автографа Пушкина.