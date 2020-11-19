Культура

Пушкинский заповедник открыл цифровую выставку петербургского художника

Государственный музей-заповедник А. С. Пушкина «Михайловское» и хранитель Велейского краеведческого музея Вера Тиханова знакомят любителей изобразительного искусства с творчеством молодого художника Владимира Видяйкина. Небольшая цифровая выставка его работ открыта на официальной странице Пушкинского заповедника в социальной сети «ВКонтакте», рассказали корреспонденту Псковской Ленты Новостей в музее.

Владимир Видяйкин. В Велье (2016) Репродукция со страницы Пушкинского заповедника в социальной сети.

На полотнах петербургского художника - виды музея-заповедника и его окрестностей, выполненные в 2019 году, а также архитектурный пейзаж, созданный в селе Велье тремя годами ранее. «Мне очень запомнилось это место, особенно - состояние, которое было в тот день: немного тяжелое, давящее (наверное, из-за погоды), но не пугающее, а, наоборот, какое-то загадочное или даже мистическое, - написал Владимир Видяйкин. - Чувствовалось, что у этого места очень большая история, и у меня были ассоциации с древнерусскими сказками».

Владимир Видяйкин. Ночная аллея (2019) Репродукция со страницы Пушкинского заповедника в социальной сети.

В музее рассказали, что сейчас Владимир Видяйкин - студент VI курса «Репинки». Его работы есть в нескольких частных собраниях в России, Китае и Аргентине.