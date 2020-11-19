Культура

Назначен новый директор Великолукского драмтеатра

Заместитель главы города Великие Луки Николай Андросович назначен директором Великолукского драматического театра. В новой должности его представил первый заместитель главы города Сергей Гусев, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации Великих Лук.

«Будем работать на благо города и великолучан. Мы продолжим и дальше сохранять и приумножать театральные традиции. Мне приятно сюда возвращаться. Это уже родные стены. В своё время мы отдали много сил, чтобы сегодняшний Великолукский драматический театр был именно таким. Спасибо, что тепло меня встретили», - сказал Николай Андросович, обращаясь к коллективу.

До этого руководителем ВДТ была Валентина Зандер, но в июне этого года она покинула пост по собственному желанию.