Псковcкая обл.
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Семейная связь
С двух ног в один сапог
Квартирный вопрос
Баланс между городом и горожанами
Чем больше делается, тем больше хочется
Телефон прямого эфира 56-73-72
Чего ждать на федеральных дорогах
Назад в прошлое
Чем помогли малому и среднему бизнесу
Реформа ТКО спроси и узнай
Новогодний Корпоратив
 
 
 
ещё Культура 19.11.2020 15:055 Компания «Трактиръ 903» выкупила Дом Седельщикова в Пскове 24.11.2020 15:080 Зрителей онлайн-кинотеатра МТС ТВ в Псковской области ждут 100 новых фильмов 24.11.2020 14:530 Назначен новый директор Великолукского драмтеатра 23.11.2020 13:310 Установка временной кровли на графском доме в Волышово начнется на этой неделе 23.11.2020 12:510 Пушкинский заповедник открыл цифровую выставку петербургского художника 22.11.2020 20:041 Выставка «За скобками года» открылась в Пскове
 
 
 
Самое популярное 18.11.2020 12:1410 В Псковской области фиксируется подъем заболеваемости коронавирусом 18.11.2020 11:319 Лекарства, которых нет 20.11.2020 20:3414 Пассажир убил мужчину за просьбу надеть маску в автобусе 22.11.2020 19:203 Автомобиль перевернулся на Рижском проспекте в Пскове. ВИДЕО 22.11.2020 23:3912 170 новых случаев коронавируса зафиксировано в Псковской области за сутки
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Культура

Зрителей онлайн-кинотеатра МТС ТВ в Псковской области ждут 100 новых фильмов

24.11.2020 15:08|ПсковКомментариев: 0

Онлайн-кинотеатр МТС ТВ начал сотрудничество с Universal PictureBox. В рамках этого партнерства в каталог кинотеатра будут добавляться фильмы и сериалы Universal.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в МТС, первые фильмы от Universal PictureBox уже доступны зрителям онлайн-кинотеатра МТС ТВ на Псковщине. Среди них кассовые фильмы «Белоснежка: Страшная сказка», романтическая комедия «Вверх тормашками», драма «Нападение на 13-й участок», экранизация новеллы писательницы С. Э. Хинтон «Бойцовая рыбка», приключенческое фэнтези со звездным кастом «Белоснежка и охотник 2», боевик «Улицы в огне», комедия с Эдди Мерфи и Стивом Мартином «Клёвый парень», драма об американском музыканте Рэе Чарльзе «Рэй», мультипликационные фильмы «Шрек» и «Школа монстров: Под напряжением», фантастический фильм ужасов «Нечто», романтическая комедия со Стивом Мартином «Одинокий парень». А также сериалы: детектив о гении «Доктор Хаус», драмеди детектив «Ясновидец», драма о пожарных и спасателях «Чикаго в огне», фэнтези «Гримм», научная фантастика «Герои», приключенческий мини-сериал «Король обезьян», экранизация британской легенды «Великий Мерлин» и многие другие.

Ежемесячно каталог фильмов и сериалов от Universal будет пополняться, контент будет частично ротироваться. Благодаря сотрудничеству в онлайн-кинотеатр МТС ТВ добавится минимум 100 фильмов категорий A+, A, B (Сборы в США ≥ 50 млн долларов США) и минимум три сериала со всеми доступными сезонами, они также будут обновляться каждый месяц.

Также зрителям онлайн-кинотеатра МТС ТВ станут доступны сериалы и фильмы, среди которых фантастические «Хранилище 13», «Звездный крейсер "Галактика"», историческая драма «Аббатство Даунтон», мультсериалы «Драконы» (основанный на анимационном фильме «Как приручить дракона»), «Мумия», мелодрамы «50 оттенков серого», «На пятьдесят оттенков темнее», фантастика «Черная дыра», триллер «Тот, кто меня слышит», детектив с Майклом Дугласом «Игра», киноэпопея «Последнее искушение Христа», «Гринч – похититель Рождества» и многие другие.

 Проекты Universal PictureBox будут доступны к просмотру в подписке «Супер+» в онлайн-кинотеатре МТС ТВ.

Теги: #мтс #фильмы #сериал
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Стоит ли тратить бюджетные деньги на новогодний фейерверк, если Роспотребнадзор рекомендует встречать Новый год дома?
В опросе приняло участие 140 человек
24.11.2020, 15:530 Национальный чемпионат мастерства «Абилимпикс» проходит в Псковской области 24.11.2020, 15:460 «Эхономика» с Павлом Волковым и Валентиной Зубовой. ВИДЕО 24.11.2020, 15:440 Общественный пресс-центр ПЛН: Почему старшеклассники отказываются питаться в школе? 24.11.2020, 15:330 Строительство объездной дороги вокруг Опочки планируется в 2023 году
24.11.2020, 15:300 Псков будет по-новогоднему украшен к 20 декабря 24.11.2020, 15:280 Псковичей приглашают познакомиться с историей двух монастырей и окунуться в святой источник 24.11.2020, 15:230 Воздух на наличие опасных веществ исследуют в Великих Луках после пожара на заводе 24.11.2020, 15:080 Зрителей онлайн-кинотеатра МТС ТВ в Псковской области ждут 100 новых фильмов
24.11.2020, 15:000 Ученики без учителей 24.11.2020, 14:531 Назначен новый директор Великолукского драмтеатра 24.11.2020, 14:460 Арест автомобиля побудил псковича оплатить крупный долг 24.11.2020, 14:450 Айрон и Дидилия помогли псковским таможенникам найти спрятанные сигареты
24.11.2020, 14:300 Главную новогоднюю ель «немножко реанимировали» в Пскове 24.11.2020, 14:191 Роспотребнадзор открыл для псковичей «горячую линию» по тестам на COVID-19 24.11.2020, 14:090 50 нарушений земельного законодательства выявили в Псковской области в октябре 24.11.2020, 13:580 Анатолий Турчак поздравил псковскую «Стрелу» с победой
24.11.2020, 13:450 Сквер на Четырех углах и дендропарк украсят в Пскове к Новому году 24.11.2020, 13:390 Неустойчивую погоду прогнозируют в Псковской области в декабре 24.11.2020, 13:243 Средства индивидуальной защиты на 35 млн рублей закупят для псковских больниц 24.11.2020, 13:154 В Кремле объяснили, почему Путин не сделал прививку от коронавируса
24.11.2020, 13:090 О жизни в Псково-Печерском монастыре рассказали участники проекта «Несвятые святые. Наши дни». ВИДЕО 24.11.2020, 13:030 Начинается видеотрансляция программы «Эхономика» с Павлом Волковым и Валентиной Зубовой 24.11.2020, 12:560 Мать и ребенок пострадали в ДТП на переходе в Великих Луках 24.11.2020, 12:502 Псковские депутаты просят прокуратуру проверить постановление Елены Полонской
24.11.2020, 12:462 Стали известны подробности смертельного ДТП в Печорском районе. ФОТО 24.11.2020, 12:360 «Справедливая Россия» предлагает ввести студенческий капитал 24.11.2020, 12:320 В Печорах семья обокрала магазин одежды 24.11.2020, 12:180 Легковой автомобиль и фура столкнулись в Печорском районе, погибли два человека
24.11.2020, 12:160 Определен подрядчик на ремонт дороги Опочка – Красногородск 24.11.2020, 12:120 Санаторий «Хилово» приглашает восстановить здоровье по акции «Снова Новый год» 24.11.2020, 12:060 «Поэт и правдоруб» Николай Рассадин: Жизнь в России состоит из запретов 24.11.2020, 12:000 Почти 116 млрд рублей выплатили медикам за борьбу с коронавирусом
24.11.2020, 11:580 В Псковской области осталось 219 непосредственных участников Великой Отечественной войны 24.11.2020, 11:443 В России предложили создать группу по организации экскурсий в святые места 24.11.2020, 11:423 Продолжается приемок заявок на соискание премий администрации Псковской области 24.11.2020, 11:381 Президент назначил новых судей в Великих Луках и Псковском районе
24.11.2020, 11:360 Александр Козловский о большой политике, новых полномочиях Госдумы и удивительной инициативе 24.11.2020, 11:290 За нарушение закона о «суверенном Рунете» хотят штрафовать вплоть до 1 млн рублей 24.11.2020, 11:260 Переезд на улице Малышева закроют в Великих Луках 26 ноября 24.11.2020, 11:231 Татьяна Голикова заявила об осложнении ситуации с коронавирусом в России
24.11.2020, 11:180 «Эхономика»: О планах по обновлению новогоднего убранства Пскова 24.11.2020, 11:160 Журнал Glamour включил Светлану Прокопьеву в число «Женщин года» 24.11.2020, 11:010 Псковичам рассказали, как отозвать заявление о кадастровом учете из-за срыва сделки 24.11.2020, 10:5811 Войти в историю
24.11.2020, 10:512 Глава Псковской митрополии принял участие в Первом форуме православных экскурсоводов 24.11.2020, 10:460 Правительство дополнительно профинансирует закупку машин скорой помощи в регионах 24.11.2020, 10:420 В Псковской области продолжат создание видеотеки историй ветеранов войны 24.11.2020, 10:330 Электромонтеры требуются заводу «Титан-Полимер»
24.11.2020, 10:322 Замминистра обороны проконтролировал ход строительства детской инфекционной больницы в Пскове 24.11.2020, 10:310 Пешеходная зона у «Культтоваров» стала доступной для маломобильных псковичей 24.11.2020, 10:271 Замминистра обороны Тимур Иванов прибыл с рабочим визитом в Псковскую область 24.11.2020, 10:080 На ПЛН стартует конкурс «20 героев Псковщины»
24.11.2020, 10:050 Безработный с ножом напал на салон сотовой связи в Острове 24.11.2020, 09:470 58 самозанятых псковичей решили делать добровольные взносы на будущую пенсию 24.11.2020, 09:420 При храме Александра Невского в Пскове начинается строительство трапезной 24.11.2020, 09:360 МВД изменит водительские удостоверения и ПТС
24.11.2020, 09:330 Денис Иванов: Мы постараемся найти золотую середину в решении вопроса с СНТ на Линейной 24.11.2020, 09:280 Пушкиногорец наказан за злостное уклонение от уплаты алиментов 24.11.2020, 09:170 Прокуратура нашла хозяина для детских комплексов в Новоржеве 24.11.2020, 09:081 Два мусорных контейнера сгорели на улице Маргелова в Пскове
24.11.2020, 09:040 Эпидпорог заболеваемости ОРВИ превышен в 42 регионах 24.11.2020, 08:530 Роспотребнадзор заявил об антикоронавирусных свойствах «Магнарила» 24.11.2020, 08:420 Акцию помощи бездомным животным запустили молодогвардейцы в Пскове 24.11.2020, 08:331 Псковские теплосети призывают горожан соблюдать меры безопасности в условиях COVID-19
24.11.2020, 08:230 В «черную пятницу» максимальные скидки предоставят продавцы одежды и обуви 24.11.2020, 08:120 Елена Бибикова назвала размер индексации пенсий в 2021 году 24.11.2020, 08:001 В России активизировались черные кредиторы и коллекторы 24.11.2020, 07:480 Родителям разрешат не собирать справки на пособия
24.11.2020, 07:390 Родительский комитет призвал отменить обязательные ЕГЭ и ОГЭ в 2021 году 24.11.2020, 07:270 Ученые обнаружили клеточный иммунитет к коронавирусу у не болевших COVID-19 24.11.2020, 07:150 В Госдуме предложили увеличить финансирование вузов на фоне пандемии 24.11.2020, 07:050 Цены на загородные дома в 2021 году могут вырасти до 15%
24.11.2020, 06:562 175 жителей Псковской области заразились коронавирусом за сутки 23.11.2020, 22:031 Псковские школьники нарисовали «добрых роботов» 23.11.2020, 22:010 Новогоднюю акцию проводит Сбербанк для держателей карт «Мир» 23.11.2020, 21:450 Правительство не планирует вводить новые ограничения из-за коронавируса
Читать всё

Коронавирус

Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2020

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
А.А. Спиридонова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru
30
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта.
Для того, чтобы этого избежать добавьте наш сайт в белый список. Как это сделать.