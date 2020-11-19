Культура

Зрителей онлайн-кинотеатра МТС ТВ в Псковской области ждут 100 новых фильмов

Онлайн-кинотеатр МТС ТВ начал сотрудничество с Universal PictureBox. В рамках этого партнерства в каталог кинотеатра будут добавляться фильмы и сериалы Universal.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в МТС, первые фильмы от Universal PictureBox уже доступны зрителям онлайн-кинотеатра МТС ТВ на Псковщине. Среди них кассовые фильмы «Белоснежка: Страшная сказка», романтическая комедия «Вверх тормашками», драма «Нападение на 13-й участок», экранизация новеллы писательницы С. Э. Хинтон «Бойцовая рыбка», приключенческое фэнтези со звездным кастом «Белоснежка и охотник 2», боевик «Улицы в огне», комедия с Эдди Мерфи и Стивом Мартином «Клёвый парень», драма об американском музыканте Рэе Чарльзе «Рэй», мультипликационные фильмы «Шрек» и «Школа монстров: Под напряжением», фантастический фильм ужасов «Нечто», романтическая комедия со Стивом Мартином «Одинокий парень». А также сериалы: детектив о гении «Доктор Хаус», драмеди детектив «Ясновидец», драма о пожарных и спасателях «Чикаго в огне», фэнтези «Гримм», научная фантастика «Герои», приключенческий мини-сериал «Король обезьян», экранизация британской легенды «Великий Мерлин» и многие другие.

Ежемесячно каталог фильмов и сериалов от Universal будет пополняться, контент будет частично ротироваться. Благодаря сотрудничеству в онлайн-кинотеатр МТС ТВ добавится минимум 100 фильмов категорий A+, A, B (Сборы в США ≥ 50 млн долларов США) и минимум три сериала со всеми доступными сезонами, они также будут обновляться каждый месяц.

Также зрителям онлайн-кинотеатра МТС ТВ станут доступны сериалы и фильмы, среди которых фантастические «Хранилище 13», «Звездный крейсер "Галактика"», историческая драма «Аббатство Даунтон», мультсериалы «Драконы» (основанный на анимационном фильме «Как приручить дракона»), «Мумия», мелодрамы «50 оттенков серого», «На пятьдесят оттенков темнее», фантастика «Черная дыра», триллер «Тот, кто меня слышит», детектив с Майклом Дугласом «Игра», киноэпопея «Последнее искушение Христа», «Гринч – похититель Рождества» и многие другие.

Проекты Universal PictureBox будут доступны к просмотру в подписке «Супер+» в онлайн-кинотеатре МТС ТВ.