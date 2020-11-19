Культура

Искусству в псковских храмах посвятят конференцию 26 ноября

26 ноября в рамках региональных детско-юношеских чтений «Храмы Псковской земли» пройдет научно-практическая детско-юношеская конференция «Искусство в псковских храмах: архитектура, живопись, интерьеры, музыка, богослужебная одежда и утварь». Мероприятие состоится в режиме онлайн на платформе ZOOM. Начало в 14.00.

Организаторами выступают Псковская областная библиотека для детей и юношества им. В. А. Каверина, Псковская областная универсальная научная библиотека и отдел религиозного образования и катехизации Псковской епархии при организационной поддержке псковского воинского храма святого Александра Невского и Свято-Тихоновской православной гимназии Пскова.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в ПОУНБ, доклады, презентации, видеоролики, присланные в библиотеку заранее, будут оценены. Результаты, как и итоги областного конкурса рисунков и фотографий студентов и школьников «Храмы Псковской земли», будут размещены на сайте библиотеки 26 ноября.

С программой конференции можно ознакомиться здесь.