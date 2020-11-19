Культура

Детский хоровой праздник «Поют дети Псковщины» пройдет в онлайн-формате

В этом году традиционный детский хоровой праздник пройдет в трансляции видеоверсии концерта «Поют дети Псковщины», который разместят 4 декабря на официальном сайте, на YouTube-канале Псковского областного центра народного творчества и в группах социальный сетей. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в областном центре народного творчества.

Фото: Псковский областной центр народного творчества

Зрители увидят не только выступления хоровых коллективов общеобразовательных и музыкальных школ области, концертные номера с участием сводного детского хора, но и историю развития хорового движения в Псковской области. Ведущий концертной программы - заслуженный артист России Сергей Попков.

Предварять трансляцию концерта будет серия публикаций на официальном сайте и YouTube-канале видеоуроков от специалистов по хоровому пению:

- открытый мастер-класс по работе с детским хоровым коллективом заведующей кафедрой академического хора СПб ГИК, заслуженного работника культуры РФ Ларисы Яруцкой;

- видеоурок по работе с солистом преподавателя детской музыкальной школы № 2 имени М. П. Мусоргского Любови Санжак;

- выступление солистов на международном конкурсе Михаэляна Ашота и Дмитрия Ромачевского;

- выступление детской музыкальной студии «Позитив» Дома офицеров (Псков), руководитель - Нина Игнатьева;

- выступление хора детской музыкальной школы № 1 имени М. П. Мусоргского (Великие Луки), руководитель - Любовь Румянцева.