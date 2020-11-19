Культура

Итоги конкурса иллюстраций по книгам Достоевского подвели в Псковской области

Итоги регионального конкурса иллюстраций, посвященного 200-летию со дня рождения Ф. М. Достоевского, подвели в Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации региона.

В мероприятии приняли участие около 100 учащихся детских школ искусств и студентов средних и высших учебных заведений.

Конкурс проводился в двух номинациях: «Живопись» и «Графика». Оценивали работы участников заслуженные художники России, преподаватели художественных дисциплин Псковского областного колледжа искусств, Псковской детской художественной школы и Псковской детской школы искусств. Победителям присвоили звания дипломантов, а также лауреатов I, II и III степени.

Конкурсантам удалось отразить в своих работах сюжеты наиболее известных произведений Ф. М. Достоевского: «Белые ночи», «Крокодил», «Мальчик на елке у Христа», «Идиот», «Братья Карамазовы» и др. Члены жюри отметили, что, несмотря на сложность восприятия литературных произведений, участники смогли глубоко проникнуться тематикой творчества писателя и продемонстрировать свое видение его философии и мировоззрения.

Организатором конкурса выступил Центр непрерывного образования Псковского областного колледжа искусств имени Н. А. Римского-Корсакова при поддержке Министерства культуры РФ, администрации Псковской области и регионального комитета по культуре.

Работы участников конкурса с сегодняшнего дня представлены в Псковской областной универсальной научной библиотеке.