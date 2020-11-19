Лучшие мастера Псковской области отмечены премиями за весомый вклад в развитие ремесел в 2020 году

В Псковском областном центре народного творчества сегодня, 25 ноября, состоялось награждение и вручение ежегодных премий лучшим самодеятельным мастерам декоративно-прикладного творчества за 2020 год. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в центре.
В этом году за весомый вклад в сохранение и развитие художественных ремесел премиями отмечены:
Вручая награды, первый заместитель председателя регионального комитета по культуре Вера Алексеева поблагодарила лауреатов за верность традициям народной культуры и активную деятельность по передаче творческих навыков и мастерства подрастающему поколению.
К поздравлениям присоединилась директор Псковского областного центра народного творчества, заслуженный работник культуры РФ Лариса Федорова, пожелав вдохновения, творческих находок, успехов, здоровья.
Напомним, премии самодеятельным мастерам декоративно-прикладного творчества присуждаются за выдающиеся достижения в сфере сохранения и развития народных художественных традиций и просветительскую деятельность в этом направлении.
В Псковской области премии выплачиваются с 2007 года из средств государственной программы «Культура, сохранение культурного наследия и развитие туризма на территории области». Всего за 14 лет награды удостоены 62 мастера Псковской области.
Добавим, что мероприятие прошло в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора.