Культура

Лучшие мастера Псковской области отмечены премиями за весомый вклад в развитие ремесел в 2020 году

В Псковском областном центре народного творчества сегодня, 25 ноября, состоялось награждение и вручение ежегодных премий лучшим самодеятельным мастерам декоративно-прикладного творчества за 2020 год. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в центре.

В этом году за весомый вклад в сохранение и развитие художественных ремесел премиями отмечены:

Ольга Ковалева (художественное ручное вязание, Невельский район)

Елена Никифорова (художественная обработка растительных материалов (соломка), Локнянский район)

Татьяна Паршенкова (традиционный народный костюм, Псков),

Валентина Рогинская (художественное ручное вязание, Псков),

Лариса Танцерева (народная и авторская кукла, лоскутное шитье, Псковский район),

Надежда Титова (текстильная кукла, Остров).

Вручая награды, первый заместитель председателя регионального комитета по культуре Вера Алексеева поблагодарила лауреатов за верность традициям народной культуры и активную деятельность по передаче творческих навыков и мастерства подрастающему поколению.

К поздравлениям присоединилась директор Псковского областного центра народного творчества, заслуженный работник культуры РФ Лариса Федорова, пожелав вдохновения, творческих находок, успехов, здоровья.

Напомним, премии самодеятельным мастерам декоративно-прикладного творчества присуждаются за выдающиеся достижения в сфере сохранения и развития народных художественных традиций и просветительскую деятельность в этом направлении.

В Псковской области премии выплачиваются с 2007 года из средств государственной программы «Культура, сохранение культурного наследия и развитие туризма на территории области». Всего за 14 лет награды удостоены 62 мастера Псковской области.

Добавим, что мероприятие прошло в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора.