Культура

Виртуальную выставку известного ленинградского графика открыли музейщики «Михайловского»

Сегодня, в день рождения выдающегося советского/российского художника Владимира Ветрогонского (1923—2002) Государственный музей-заповедник А.С. Пушкина «Михайловское» развернул на своих официальных страницах ВКонтакте и в Facebook виртуальные выставки его работ. Как рассказали корреспонденту Псковской Ленты Новостей в заповеднике, в виртуальные экспозиции в социальных сетях вошли графические листы разных лет, от 1957 до 1999-го, из собрания «Михайловского».



Владимир Ветрогонский. Михайловское. Усадьба А.С. Пушкина Петровское (1959). Из фондов Пушкинского Заповедника.

В музее отметили, что жизнь и творчество мастера неразделимо связаны с историей псковских пушкинских мест. После окончания Великой Отечественной войны, на которую Владимир Ветрогонский ушёл добровольцем, он стал студентом, затем аспирантом и позже преподавателем графического факультета Института живописи, скульптуры и архитектуры имени И.Е. Репина, а уже с 1957 года оказался в числе первых руководителей летних творческих практик студентов-«репинцев» в «Михайловском».

В фондах Пушкинского Заповедника хранятся выполненные им пейзажи, портреты, жанровые зарисовки. Не единожды графика Владимира Ветрогонского участвовала в различных издательских и выставочных проектах музея. Последняя по времени сборная тематическая экспозиция, в которой были представлены работы ленинградского/петербургского графика — выставка «Земля Новгородская и Псковская в работах художников-фронтовиков» в «Льняном амбаре» в мемориальной усадьбе Пушкиных и Ганнибалов.

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В 2005 году в серии художественных альбомов «Святогорская галерея» (издавалась силами музея-заповедника) вышла в свет тетрадь с репродукциями произведений Владимира Ветрогонского.