Свыше 80 заявок поступило на конкурс короткометражек «Киномания»

Завершился прием заявок на Всероссийский конкурс авторского молодежного короткометражного кино «Киномания». Ежегодно конкурс проводится Псковским городским Молодежным центром.
Как сообщили Псковской Ленте Новостей в Молодежном центре, в этом году номинации конкурса разделены на две категории. Первая - «Влюбленные в кино» - для начинающих кинолюбителей, а вторая - «Кино - это жизнь» - для профессионалов.
В категории профи будут определены победители в номинациях лучший молодежный фильм, лучший сценарий, лучшая мужская и женская роли, лучшая операторская работа, лучший монтаж и лучшая работа звукорежиссера, а новички поборются лишь за звание лучшего молодежного фильма.
Всего на псковский конкурс молодежного кино за три недели приема заявок поступило 84 работы из Новосибирска, Москвы, Ростова-на-Дону и других городов. Сейчас оргкомитету предстоит кропотливый просмотр и отбор фильмов в соответствии со всеми условиями, указанными в Положении о конкурсе. После этого работы будут направлены членам жюри конкурса.
Финал «Киномании» состоится в середине декабря в формате кинопаркинга.