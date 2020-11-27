Культура

«Михайловское» приглашает принять участие в интеллектуальной игре

Государственный музей-заповедник А.С. Пушкина «Михайловское» анонсировал вторую часть интеллектуальной игры «Пушкин. Вокруг да около» для подписчиков и посетителей своей группы в социальной сети «ВКонтакте». Как рассказали корреспонденту Псковской Ленты Новостей в музее, игра стартует уже сегодня вечером и продолжится до 5 декабря включительно.

Ежедневно участники викторины будут получать по одному иллюстрированному вопросу. Круг тем, выбранных для заданий, достаточно широк - от произведений Пушкина и отдельных эпизодов из жизни поэта и его современников до предметов из экспозиций, развёрнутых в музеях-усадьбах.

Игорь Шаймарданов. Из серии «Пушкин и Арина Р.» (2010). Из фондов «Михайловского».

«Тех, кто ответит на все вопросы, ждет приятный сюрприз»,- заверили в музее и пообещали подвести итоги игры уже 6 декабря вечером.

Напомним, что «первый сезон» интеллектуальной игры «Пушкин. Вокруг да около» в музее провели этим летом.