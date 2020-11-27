Культура

В Псковскую областную научную библиотеку поступил архив Сергея Козика

В Региональный центр по работе с редкими и ценными документами Псковской областной научной библиотеки поступил авторский архив Сергея Сергеевича Козика (1952-2015) - биолога, краеведа, путешественника, человека, безоглядно влюбленного в свой родной край. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе областной библиотеки.

Сергей Козик занимался зоологией хвостатых амфибий (сем. Hynobiidae). Результатом трех экспедиций, совершенных им на Дальний Восток, стало важное открытие - он отыскал икру Уссурийского безлегочного тритона. Более ста лет изучения данного вида учеными безуспешно предпринимались попытки найти ее. Но исследователю это удалось. За это открытие в 1990 году ему была присвоена степень Dосtог оf Рhil Массачусетским технологическим институтом.

Во время изучения природы Псковщины обошел всю прибрежную зону Псковских водоемов. Им собрана уникальная коллекция фотоснимков низших растений, мхов, лишайников, грибов, а также редких видов высших растений и других природных объектов.

Сергей Козик завещал свои научные труды, зафиксированные им исследования, Псковской областной библиотеке, чтобы заинтересованные в подобного рода трудах люди могли ими воспользоваться.