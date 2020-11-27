Культура

Шесть фотовыставок о работе псковских общественников открылись в Пскове

Шесть фотовыставок о работе псковских общественников открылись в Пскове в рамках акции «Щедрый вторник». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе благотворительного фонда «Добрый город».

Фотовыставки посвятили 30 некоммерческим организациям и гражданским инициативам Пскова. Самая большая из них работает с 1 по 13 декабря в галерее «Цех». Там представлены 60 фотографий, рассказывающих о буднях псковских общественников.

Также в эти дни работают фотовыставки в кинотеатре «Победа», в Доме офицеров, в главном корпусе ПсковГУ и ТЦ «Империал», экологической библиотеке «Радуга».

«Приходите посмотреть живые, интересные фотографии, а еще обратите внимание, что на каждой фото есть QR-код. Пройдя по ссылке, вы сможете подробнее прочитать об организации с фотографии, а также увидеть анонс первого в регионе фестиваля некоммерческих организаций, который состоится 12 декабря и пройдет онлайн в прямом эфире», - добавили в пресс-службе.