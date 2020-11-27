Культура

«С чего начинается Родина», нарисовали псковские дети

В псковском Доме детского творчества проходит онлайн-выставка декоративно-прикладного и изобразительного творчества «С чего начинается Родина». Как сообщили Псковской Ленте Новостей в городском управлении образования, проект посвящен Дню матери. Посетить выставку можно «ВКонтакте» в сообществе «Дом Детского творчества».

Работы школьников выполнены нынешней осенью. Темами для них стали «Псковский край родной, древний и святой», «Моя семья - моя Россия», «Детство начинается с маминой улыбки», «Вместе с мамочкой вдвоём мы по городу идём», «Мамы бывают разные», «Многоцветный мир моей Родины».

Выставка проходит в онлайн-формате в связи с запретом на публичные массовые мероприятия, связанным с распространением новой коронавирусной инфекции.