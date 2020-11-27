Культура

Работы юных художников из Псковской области вошли в онлайн-выставку Музея Победы

Юные художники Псковской области прислали более 20 работ на всероссийский детский конкурс «Нарисуй "Елку Победы"». Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Музея Победы, их рисунки вошли в онлайн-выставку, которую разместили на сайте музея. По решению оргкомитета конкурса любой желающий сможет проголосовать за понравившуюся работу до 7 декабря. Авторы трех рисунков, набравшие наибольшее количество голосов, станут лауреатами в номинации «Приз зрительских симпатий».

Творческое состязание организовали Музей Победы, Почта России и благотворительный фонд Оксаны Федоровой «Спешите делать добро!». Школьникам предложили стать авторами коллекционных новогодних открыток. Всего же на конкурс поступило почти 3,5 тысячи работ из 74 регионов России - от Калининграда до Приморского края, а также Украины, Казахстана, Белоруссии, Узбекистана и даже Италии. Школьники из Псковской области стали самыми активными участниками творческого состязания, отметили в пресс-службе.

«Очень важно, что многие участники создали свои работы на основе семейных историй. Такие рисунки имеют особую ценность. Ведь в них отображены рассказы, которые передаются из поколения в поколение и хранят память о событиях тех грозных лет», - сказал заместитель секретаря Общественной палаты РФ, директор Музея Победы Александр Школьник.

Юные художники создали свои картины о подготовке к встрече победного 1945 года. Дети нарисовали, как украшали елку их сверстники, как делали елочные игрушки своими руками и что дарили на Новый год. Работы выполнены в разной технике - акварель, гуашь, тушь и так далее. Многие участники дополнили рисунки короткими рассказами. Имена лауреатов в трех возрастных номинациях: от 7 до 10 лет, от 11 до 14 лет и от 15 до 17 лет, объявят 7 декабря. Рисунки 9 победителей будут использованы для создания коллекционной серии новогодних открыток.