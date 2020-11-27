Культура

В «Михайловском» подвели итоги литературного конкурса

В Государственном музее-заповеднике А.С. Пушкина «Михайловское» назвали победителей литературного конкурса «Гордиться славою своих предков не только можно, но и должно…». Это творческое соревнование в музее провели в память святого благоверного великого князя Александра Невского, в честь которого был назван Александр Пушкин и чьим потомком в двадцать первом колене был по линии матери.

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Как сообщили корреспонденту Псковской Ленты Новостей в «Михайловском», наиболее интересные работы были представлены старшими участниками конкурса («Взрослая номинация»). Члены жюри отметили, что авторы отдельных работ сумели не только показать глубокое знание истории своего рода, но и облечь информацию в качественную, литературную форму, сопрягая факты с художественным вымыслом. Решением судейской коллегии победу в этой номинации присудили сразу двум участникам — Рашиде Бикметовой (Уфа) и Ларисе Егоршиной (Нижегородской области). Первое место в «Семейной номинации» жюри решило не присуждать. Среди юных авторов лучшей сочли Марию Азарову (Бердск Новосибирской области). Полный список победителей и обладателей дипломов I, II, III степени размещен на официальном сайте «Михайловского».

В заповеднике напомнили, что по условиям конкурса победителей планируют пригласить в Святогорье для участия в Днях Пушкинской поэзии и русской культуры в июне 2021 года. Им (и, при их желании, одному сопровождающему для каждого) будут предоставлены бесплатное проживание в гостевом доме музея в течение пяти дней, экскурсионная и культурная программа. Кроме того, лучшие работы будут опубликованы на сайте Пушкинского заповедника, а материалы конкурса лягут в основу выставки с тем же названием — «Гордиться славою своих предков не только можно, но и должно…» - в Классе русской письменности и словесности (музейный комплекс в деревне Бугрово) летом грядущего года.