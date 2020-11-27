Культура

Авторские куклы псковских мастеров представили на всероссийской выставке

Авторские куклы мастеров из Псковской области представили на всероссийской выставке «Кукла в традиционном костюме» в Государственном Российском Доме народного творчества имени В. Д. Поленова в Москве. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского областного центра народного творчества.

Псковская область представлена авторскими куклами Натальи Коростик (Опочка) и Людмилы Яковлевой (Псков).

Всего более 130 мастеров из 58 регионов страны принимают участие во Всероссийской выставке «Кукла в традиционном костюме». Презентация выставки состоялась в рамках VI Всероссийского съезда руководителей региональных методических служб в сфере народного творчества с 30 ноября по 3 декабря.

В экспозиции представлено 340 работ, в том числе традиционная, обрядовая кукла, современные авторские коллекции, сувенирные-куклы, выполненные лучшими мастерами страны. Например, коллекцию кукол в традиционных костюмах малочисленных коренных народов Ленинградской области на выставке представляет этнологический клуб «Параскева» (Санкт-Петербург).

Мастерицы клуба, работая над коллекцией, провели реконструкцию костюма финно-угорских народов, сохранили в работах традиционные детали, крой, орнаменты, материалы.

Костюмы своих бабушек взяли за основу участницы творческой мастерской «Куклы Берегини» из Алтайского края. Это клуб работает с обрядовыми куклами. В технике скульптурного текстиля создана коллекция кукол в национальных костюмах коренных народов Севера камчатского мастера Анны Манько.

Выставка посвящена 105-летию Поленовского Дома и направлена на популяризацию декоративно-прикладного искусства и выявление лучших мастеров-кукольников страны.