Культура

Новые «Знатоки и эрудиты» Пушкинского заповедника получили соответствующие сертификаты

В Государственном музее-заповеднике А. С. Пушкина «Михайловское» подвели итоги второго этапа интеллектуальной игры «Пушкин. Вокруг да около» для подписчиков и посетителей группы в социальной сети «ВКонтакте». Как рассказали корреспонденту Псковской Ленты Новостей в музее, игроков оказалось довольно много и большая часть из них ответила на вопросы верно.

«Более того, прямо в комментариях участники викторины то и дело поправляли и дополняли друг друга, порой проявляя завидную эрудицию, а то и оставляли ссылки на интересные, на их взгляд материалы о поэте, - рассказали в музее-заповеднике. - В итоге, в музее решили не объявлять победителями одного или нескольких человек. Каждый из выполнивших все шесть заданий признан "Знатоком и эрудитом" Пушкинского заповедника. Все они получили соответствующий электронный сертификат, богато иллюстрированный репродукциями "михайловских пушкинских хроник" Игоря Шаймарданова».

Фрагмент сертификата музея-заповедника «Михайловское» для знатоков и эрудитов.

Отмечается, что круг тем, выбранных для вопросника, был достаточно широк - от произведений Пушкина и отдельных эпизодов из жизни поэта и его современников до предметов из экспозиций, развернутых в музеях-усадьбах. Так, например, участникам игры предложили вспомнить, посвящал ли Александр Пушкин письмо чернильнице, в какой из экспозиций можно увидеть макет линейного корабля-парусника, какая из тригорских барышень гордилась тем, что «в ее честь» была названа героиня повести и так далее.

Некоторые вопросы викторины вызвали неожиданные затруднения у игроков. Так, к примеру, не все смогли определить, что скрыто на картинке, запечатлевшей вид на дом П. А и В. П. Ганнибалов в Петровском в не самом привычном ракурсе.

Под заключительным сообщением, в котором подвели итоги викторины, посетители официальной страницы заповедника «ВКонтакте» оставили благодарные отзывы в адрес ее составителей и организаторов. А в репликах-комментариях к заданиям участники игры иногда рассказывали, когда и как впервые оказались в Михайловском. «Отрадно, что в этот шуточный экзамен включилось много школьников, - отметили в музее. - Некоторые из них побывали в псковских пушкинских местах совсем недавно. Среди новых обладателей почетного звания музейного эрудита - жители больших городов и малых поселений, в том числе и псковичи и великолучане».

Напомним, что «первый сезон» интеллектуальной игры «Пушкин. Вокруг да около» в «Михайловском» провели этим летом.