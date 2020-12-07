Культура

Выставка предметов гимназии XIX века открылась в Пскове

Псковский музей-заповедник приглашает на выставку, посвященную Псковской Мариинской женской гимназии, первого в губернии государственного среднего учебного заведения для девочек, открытие которого состоялось 13 ноября 1860 года. Об этом ЦДИ рассказали в администрации музея-заповедника.

В 1861 году училище удостоилось права называться Мариинским в честь царствующей императрицы Марии Александровны. Представительницы многих известных фамилий окончили это учебное заведение: Яхонтовых, фон Белленов, Назимовых, Плюшкиных, Жиглевичей, Калашниковых, Парли, Брадисов. На выставке представлены предметы истории бытования гимназии, книги, фотографии и имена учеников, сведения о них.

Выставка работает ежедневно, кроме понедельника, с 11:00 до 18:00.

Адрес: главное здание музея (ул. Некрасова, 7), фойе 2 этажа.