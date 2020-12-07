Культура

Юлия Пересильд о работе с Дмитрием Месхиевым: Я года четыре потом в себя приходила

Актриса театра и кино, заслуженная артистка России, уроженка Пскова Юлия Пересильд призналась, что работа с режиссером, худруком Псковского театра драмы Дмитрием Месхиевым стала для нее серьезным испытанием. «С Дмитрием Месхиевым мы работали так, что потом я года четыре в себя приходила, восстанавливалась, убеждая себя, что я не старик Пересильд и не тупая жирная корова. Зато это хорошо накачало мои мышцы», - поделилась актриса в эфире программы «Кино в деталях» на телеканале СТС.

«Нас объединяет Псков и, вообще, мы соседи в Пскове. Периодически, когда я бываю в Пскове, мы спускаемся выпить кофе на набережную», - рассказала Юлия Пересильд.

При этом актриса отметила, что Дмитрий Месхиев очень много делает для развития культурной жизни Пскова. «И театр живет, уже третья номинация на «Золотую маску», можете себе представить? Там просто прекрасные артисты, едут из Новосибирска, еще откуда-то, огромное количество режиссеров. Четыре года назад этого театра вообще не было на географической карте. Театр появился в Пскове! Это очень важно», - отметила Юлия Пересильд.