Культура

Великолукскому хору «Кант» присвоили звание «Заслуженный коллектив народного творчества»

Народному самодеятельному коллективу - камерному хору «Кант» из Великих Лук - присвоили звание «Заслуженный коллектив народного творчества». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в областном центре народного творчества.

Соответствующий приказ №1574 от 7 декабря подписала министр культуры России Ольга Любимова.

Камерный хор «Кант» - лауреат многочисленных международных и всероссийских конкурсов, участник различных фестивалей и концертов. Значимым достижением коллектива стала серебряная медаль IX Всемирных хоровых Игр 2016 (Сочи).

В 2020 году народный коллектив камерный хор «Кант» вошел в число 60 лучших творческих коллективов страны Всероссийского фестиваля-конкурса творческих коллективов национального проекта «Культура» в номинации «Культура – это мы!».

В Псковской области еще три коллектива имеют звание «Заслуженный коллектив народного творчества» - это Псковский русский народный хор, театр танца «Русские узоры» и ансамбль «Сказ» имени В. Румянцева.