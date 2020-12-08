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Культура

Танцевальная группа «Псковского русского хора» стала лауреатом областного фестиваля

09.12.2020 22:11|ПсковКомментариев: 0

Танцевальная группа Заслуженного коллектива народного творчества России «Псковский русский хор» (руководитель Ирина Федорова) стала лауреатом областного фестиваля хореографического творчества.

Участниками фестиваля в этом году стали 37 танцевальных коллективов и 3 солиста хореографических ансамблей культурно-досуговых учреждений, детских школ искусств, общеобразовательных школ области. Более 90 хореографических постановок было предоставлено на суд жюри фестиваля. Лучшие работы рекомендованы для заключительного концерта Праздник танца «Деревенская кадриль», видеоверсия которого будет транслироваться 11 декабря на YouTube канале и официальном сайте Центра народного творчества.

Каждый год фестиваль хореографического творчества имеет свою тематику — русский народный танец, современный танец, танцы народов мира, хороводы, постановки гражданско-патриотического содержания. В этом году главной темой стала кадриль, кадрильные пляски и танцы с элементами кадрили.

Источник: Псковская Лента Новостей
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