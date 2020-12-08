Культура

«Михайловскую пушкиниану» — 80 можно скачать с сайта Пушкинского Заповедника

Силами Государственного музея-заповедника А.С. Пушкина «Михайловское» вышел в свет очередной выпуск научно-популярного издания «Михайловская пушкиниана». Как рассказали корреспонденту Псковской Ленты Новостей в учреждении, это уже 80-я книга с весны 1996 года, когда был подготовлен и отпечатан первый сборник этой серии.

На первой странице обложки нового сборника — репродукция иконы «Явление иконы Одигитрии Пресвятыя Богородицы юродивому пастушку Тимофею» (1835). Из фондов музея-заповедника «Михайловское».

Новый выпуск называется «Пушкиногорье тогда и сейчас: места, люди, события». В него вошли материалы двух научно-практических конференций, которые состоялись в Пушкинском Заповеднике в минувшем, 2019 году. Первая из них была посвящена необычному юбилею — 450-летию явлений Святогорских икон Богородицы блаженному пастушку Тимофею на Синичьей горе. Об этих событиях 1563 и 1569 годов рассказывает древний псковский историко-литературный памятник — «Повесть о явлении чудотворных икон Пресвятыя Владычицы нашея Богородицы и Приснодевы Марии во области града Пскова, на Синичьи горе, иже ныне зовома Святая гора», который часто ещё называют «Святогорской повестью». Как отмечает в предисловии к изданию научный секретарь музея-заповедника «Михайловское» Эдуард Узенёв, научно-практическая конференция, организованная в память этих событий, напомнила, что, собственно, от времён явления икон и начинается история Святых Гор и Святогорского монастыря. Раздел книги с материалами этих чтений открывается сообщением настоятеля церкви Казанской Божией Матери, протоирея Михаила о подготовке к празднованию 450-летия посёлка во вверенном ему приходе. А продолжается публикациями об истории отдельных «объектов» в Святых Горах: о монастырском строительстве в XVIII веке и, шире, о формировании ансамбля обители в таком виде, каким его застал Пушкин; о гостинице при монастыре; об улице Лесной в Пушкинских Горах и так далее.

Второй раздел сборника содержит текстовые версии выступлений сотрудников заповедника на так называемой «внутренней» конференции, которую обычно проводят ближе к концу календарного года. Эти чтения чрезвычайно важны для музея, так как на них традиционно озвучивают итоги исследовательской работы, призванной «обслуживать» повседневную, в первую очередь, экскурсионную деятельность учреждения. Отсюда и тематический «разброс» материалов — от записей о родных, друзьях и знакомых Пушкина из метрических книг церквей Псковской губернии до основных требований к экскурсоводу и правил поведения посетителей в «Михайловском».

Дополнили «Михайловскую пушкиниану» другие публикации, подготовленные музейщиками по итогам их изысканий, проведённых в разные годы. Всего в сборник вошло 17 статей и заметок; большая часть из них качественно проиллюстрирована, в том числе и уникальными фотоматериалами из фондов и научного архива музея, а также из частных коллекций.

Объём книги — 14 печатных листов, или 224 страницы. Её бумажная версия свёрстана и отпечатана в псковской типографии «Возрождение» тиражом 300 экземпляров. Кроме того, сборник «Пушкиногорье тогда и сейчас: места, люди, события» существует также и в цифровой версии, в pdf-формате. Как и предыдущие, новый выпуск «Михайловской пушкинианы» доступен всем пользователям интернета для чтения и свободного скачивания в разделе «Библиотека» на официальном сайте «Михайловского».