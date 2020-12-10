Культура

Подготовку реставраторов в Пскове может начать педуниверситет из Москвы

Московский педагогический государственный университет им. Ленина может открыть филиал в Псковской области. Возможность его создания на базе учреждений профессионального образования региона обсуждалась 10 декабря на совещании в Министерстве просвещения РФ, участие в котором принял губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации региона, создание филиала необходимо для улучшения организации образовательного процесса в части подготовки специалистов по направлениям реставрации, декоративно-прикладного искусства, народных промыслов.

О необходимости готовить реставраторов на псковской земле неоднократно говорил митрополит Тихон.