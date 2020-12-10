Культура

Шедеврами из «Тетрадки псковских песен» поздравили ульяновский музей со 125-летием коллеги из «Михайловского»

Последнюю в уходящем году публичную online-лекцию провели сегодня специалисты Пушкинского заповедника в «Доме Языковых» - на базе активно работающего виртуального представительства «Михайловского» в этом филиале Ульяновского областного краеведческого музея имени И.А. Гончарова. Как рассказали корреспонденту Псковской Ленты Новостей в музее, разговор шел о псковском свадебном обряде в записи Пушкина. Прочла лекцию научный сотрудник службы массовых музейных мероприятий Пушкинского заповедника Марина Мариненко.

Фото: музей-заповедник «Михайловское».

«В ходе беседы ульяновцы узнали много нового не только о записях свадебных песен, которые ссыльный поэт в 1824-1826 годах сделал на псковской земле, снискав себе славу первого русского собирателя фольклора, - отметили в музее. - Речь шла и о том, как этот богатейший материал сегодня изучается и используется, в частности в музейной практике».

Фрагмент старинной псковской свадьбы, реконструированный специалистами заповедника в том числе и по записям Пушкина. Фото: музей-заповедник «Михайловское».

Напомним, что большой проект «Возрождение пушкинской фольклорной среды», или «Тетрадка псковских песен, записанных с голоса...» был разработан и претворен в жизнь музейщиками «Михайловского» и их единомышленниками из числа музыкантов-петербуржцев и местных активистов. Он получил высокую оценку как коллег-специалистов, так и прямых адресатов — многочисленных посетителей музея и жителей района. Видеофрагменты воссозданной в «Михайловском» псковской свадьбы ожидаемо вошли в материалы к сегодняшней лекции в «Доме Языковых»

Показательно, что лекция из «Михайловского» в Ульяновске состоялась именно сегодня — в день, когда местный музей отмечает свое 125-летие. «Николай Языков, которому посвящен один из филиалов музея имени Гончарова, стал и нашим героем — он скрасил уединение Пушкина в годы его псковской ссылки», - напомнили в «Михайловском».

Работа лектория в рамках деятельности виртуального представительства Государственного музея-заповедника А. С. Пушкина «Михайловское» в «Доме Языковых» началась в прошлом году и получила самые благоприятные отклики у целевой аудитории. Ульяновцы уже побывали на девяти лекциях, среди которых: «Пушкин в Михайловском», «Дуэль как поединок чести. Дуэли Пушкина», «История Святогорского монастыря после Пушкина (2-я половина XIX - начало XXI века)», «Письма и записки в романе А.С. Пушкина «Дубровский», проч. Вход на online-лекции из Пушкинского заповедника для всех желающих традиционно свободный.