Культура

С 14 декабря в Пскове обновляется выставка «Собор церковного искусства»

С 14 декабря в Пскове обновляется выставка «Собор церковного искусства». Как сообщили в псковском музее-заповеднике, из-за большого интереса к выставке со стороны общественности и самих художников-иконописцев музей пошел навстречу их пожеланиям и проводит реэкспозицию.

Часть икон и предметов церковного убранства возвращаются в свои храмовые пространства, из которых они прибыли на выставку. Их заменят новые экспонаты и предметы церковного обихода.

Обновленная выставка продолжит работу до середины января 2021 года по адресу: Псков, ул. Олега Кошевого, 2. Часы работы: с 11 до 18 ежедневно, кроме вторника.