Культура

Выпуск видеожурнала Пушкинского заповедника посвятили 195-летию со дня восстания декабристов

Сегодня, в день 195-летия со дня восстания декабристов, вышел в свет новый, уже 14-й выпуск видеожурнала «У нас в Михайловском и его окрестностях». Как рассказали корреспонденту Псковской Ленты Новостей в Государственном Пушкинском заповеднике, силами которого журнал создаётся, над новым номером работали Николай Алексеев и Денис Виноградов. Вокализ для сопровождения отдельных фрагментов видеоролика исполнила Марина Мариненко. Видеозапись с сегодняшнего дня доступна всем подписчикам и посетителям официальных страниц музея в социальных сетях: «ВКонтакте» и в Facebook’е.

Фото: музей-заповедник «Михайловское».

Только побывав в заснеженном Михайловском, хотя бы виртуально, зрителем этого пятиминутного ролика, начинаешь понимать, что история о том, как Пушкин чудом не попал на Сенатскую площадь (а, в конечном счете, на каторгу, в Сибирь), намного сложнее и печальнее, чем казалась, когда читал о ней в школьном учебнике, — убеждены в музее. Авторы видеожурнала напоминают своим зрителям о приметах, которые заставили поэта, в начале декабря 1825 года вознамерившегося инкогнито, без дозволения, отставить место ссылки и отправиться в столицу, повернуть назад. Звучит здесь и сакраментальное «Бывают странные сближенья» — пушкинская пометка под «Графом Нулиным», писанном как раз 13 и 14 декабря.

Кроме того, сегодня же в паблике музея «ВКонтакте» размещён рассказ старшего научного сотрудника «Михайловского», кандидата исторических наук Юлии Узенёвой. Речь в этой видеозаписи о том, почему Пушкину «при открытии несчастного заговора» пришлось сжечь бóльшую часть автобиографических записок, о портретах декабристов, которые будут появляться на полях его рукописей ещё несколько лет, о фразе «И я бы мог…» рядом с рисунком-виселицей, etc.