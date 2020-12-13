Культура

Выставка лучших фоторабот конкурса «Спорт школьной жизни: стоп-кадр» открылась в Пскове

Итоги I этапа фотоконкурса «Спорт школьной жизни: стоп-кадр» подвели в Псковском региональном отделении Российского Красного Креста. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе отделения, более 20 лучших фоторабот представлены в социальной гостиной организации на выставке, приуроченной к 150-летию РКК в Пскове.

Фото Виктории Рудаковой

На конкурс были предложены 96 творческих работ из Пскова, Порховского, Красногородского, Новоржевского, Пушкиногорского и Новосокольнического районов. «Фотоконкурс "Спорт школьной жизни: стоп-кадр" позволил молодым авторам-фотографам запечатлеть кадры, на которых видно отношение молодежи к систематическим занятиям физической культурой и спортом как важному средству укрепления здоровья», - отметили в пресс-службе.

Фото Натальи Тихоновой

В номинации «Быть здоровым - модно» победу одержала фотография «На полметра ближе к небу» Виктории Рудаковой (Псков), в номинации «Школа – территория спортивных событий» победителем стала творческая работа Натальи Тихоновой (Красногородск), в номинации «Школьный спорт» лучшей работой стала фотография «Техника на уровне» Валерии Шмелевой (Новоржев). Победителей ожидают дипломы и ценные подарки.

Фото Валерии Шмелевой

Помимо этого, организаторы конкурса отметят активных участников поощрительными призами. Среди них Татьяна Выштыкалюк и Валерий Семенов из Пскова, Екатерина Семенчук из Порхова.

Второй этап фотоконкурса «Спорт школьной жизни-стоп-кадр» продолжается до 23 марта 2021 года. Его организаторы приглашают к участию в номинации «Ни дня без спорта». Для участия необходимо сфотографировать интересный момент во время занятий спортом дома и прислать на электронную почту redcross60@mail.ru кадр вместе с заявкой на участие.

Прием заявок и регистрация участников - до 23 марта 2021 года.

Отметим, что фотоконкурс проводится в рамках социального проекта «ЗОЖ открывает мир возможностей», который стал одним из победителей конкурса по предоставлению субсидий среди социально ориентированных некоммерческих организаций, организованного администрацией Псковской области. При реализации социального проекта используются средства областного бюджета, выделенные в виде субсидии администрацией Псковской области.