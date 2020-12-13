Культура

Разработана интерактивная программа «Культура Причудья»

Интерактивную программу «Культура Причудья» разработал Псковский областной центр народного творчества по заказу региональной общественной организации «Чудской проект» в рамках проекта «Культура Причудья». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе «Чудского проекта».

«Программа, подготовленная в формате мультимедийной экскурсии по материалам историко-этнографических очерков Псковской области, региональных экспедиций и фотоиллюстраций из архива Центра народного творчества и личных архивов жителей региона Причудья, знакомит с культурным многообразием народов Причудья, их обычаями и традициями», - отметили в пресс-службе.

Программа предназначена для проведения в культурно-досуговых и образовательных учреждениях Гдовского, Псковского и Печорского районов, которые входят в регион Причудья, а также всех учреждений, которым интересна данная тема.

Скачать интерактивную программу для просмотра и работы можно на сайте ПООО «Чудской проект» или сайте ПОЦНТ в разделе «Мультимедийная библиотека».

Проект «Культура Причудья», направленный на популяризацию национальных традиций и этнокультурного многообразия народов Причудья - исконных жителей трансграничного региона Псковско-Чудского озера, реализуется Псковской областной общественной организацией «Чудской проект» с использованием гранта президента России на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов.