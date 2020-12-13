Культура

Пять студентов стали стипендиатами губернатора Псковской области

Пятерым студентам, обучающимся в области культуры и искусства, назначили стипендию губернатора Псковской области. Соответствующее распоряжение подписал глава региона Михаил Ведерников, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации региона.

Специальную денежную выплату в размере около 6,5 тысячи рублей ежемесячно до конца учебного года будут получать:

Андрей Буянов, выпускник Псковского областного колледжа искусств имени Н. А. Римского-Корсакова, студент 4 курса Санкт-Петербургского государственного института культуры по специальности «режиссура кино и телевидения»;

Алексей Манушин, выпускник детской музыкальной школы № 4 города Пскова, студент 1 курса очной формы обучения Санкт-Петербургского музыкального училища имени Н. А. Римского-Корсакова по специальности «инструментальное исполнительство: инструменты народного оркестра (баян)»;

Варвара Емельянова, студентка 4 курса кафедры струнных народных инструментов Санкт-Петербургской государственной консерватории имени Н. А. Римского-Корсакова по специальности «музыкально-инструментальное искусство», профиль - гусли;

Василий Черотченко, выпускник детской музыкальной школы № 1 имени Н. А. Римского-Корсакова города Пскова, учащийся 7 класса Московской средней специальной музыкальной школы (колледжа) имени Гнесиных по специальности «инструментальное исполнительство» по классу фортепиано;

Михаил Зинин, выпускник Псковского областного колледжа искусств имени Н. А. Римского-Корсакова, студент 3 курса очной формы обучения Санкт-Петербургской государственной консерватории имени Н. А. Римского-Корсакова по специальности «музыкознание и музыкально-прикладное искусство».

Программа выплаты стипендий реализуется согласно государственной программы Псковской области «Культура, сохранение культурного наследия и развитие туризма на территории области на 2014-2020 годы». Выплата осуществляется студентам из Псковской области, являющимся гражданами России, которые достигли высоких результатов в области культуры и искусства, обучаются в очной форме в образовательных организациях, реализующих программы в области искусств и расположенных в Москве и Санкт-Петербурге.