В псковской библиотеке работает выставка московского art-реал фотографа

В Псковской областной универсальной научной библиотеке (ул. Профсоюзная, д.2) работает выставка московского art-реал фотографа Олега Голишникова «История в кадре». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в библиотеке.
Основу экспозиции составляют копии фотографий на ткани – всего более 20 работ. Представлены творческие фотосессии детей: портреты в студии, на природе, в разное время года. Более половины представленных фотографий – зимняя серия.
Выставка будет работать до 14 января 2021 года. Вход свободный.
Олег Галишников посетил Псков, представил свои работы, провел мастер-класс в режиме онлайн.
Добавим, Олег Голишников - известный московский фотограф. Он работает в формате портретной и жанровой фотографии. Основные направления съемок: детская, семейная art фотография. Лауреат Международного конкурса «35WORDS».