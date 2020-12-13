Культура

Выборский след самозванного царя

В середине января 1697 года Псков потрясло известие, будто бы под уездным городом Выбором, в Котелинской губе, «великий государь сам в тех местех бит и изранен…».

Позже, в ходе следствия выяснилось, что виновником переполоха оказался Тимофей Кобылкин, состоятельный московский торговый человек, родом из Торопца. В столицу он перебрался с женой и сестрой. По торговым делам ездил за «польский рубеж» и в шведскую Лифляндию.

С.А. Кириллов. Переполох у Приказных палат. Из серии «Город Псков в XVII веке». 1991 г.

В декабре 1696 года Тимофей Кобылкин вместе с торопецким компаньоном Никифором Туфановым из Торопца через Псков направился за товаром в Ригу.

1 января 1697 года Кобылкин привез из Лифляндии с товаром юного латыша - «немчика» по имени Томас, которого вечером того же дня окрестили в церкви св. Николая Чудотворца в Тайлове, рядом с Печорами. На следующий день Кобылкин с компаньоном посетил Псково-Печерский монастырь, где заказал молебен Богородице. После молебна, из-за возникших разногласий с Никифором Туфановым, Кобылкин направился в Псков без него, взяв с собой крестника Василия.

Место Егорьевских ворот на литографии 19 в.

Переночевав в Пскове во дворе у Егорьевских ворот на Взвозе, 3 января Тимофей Кобылкин с крестником отправился в Торопец. Праздничные Святочные дни для Кобылкина завершились Крещенским сочельником на Выборской дороге на реке Черехе.

Проехав город Остров, Кобылкин повернул на Выбор. Маршрут его передвижения соответствует направлению современной дороги Остров - Новоржев через Выбор.

Исходя из показаний Тимофея Кобылкина, в ночь на 6 января в районе реки Черехи, в Котелинской губе Выборского уезда, на него и крестника Василия было совершено разбойное нападение. По административно-территориальному делению Псковской земли, река Череха пересекала дорогу на Выбор в Воронцовской четверти Вревского уезда, рядом с Котелинской губой Выборского уезда. Следует предположить, что река Череха в показаниях названа ориентиром ближайшей округи, где было совершено нападение. В следственном деле упоминается еще один эпизод на дороге.

Деревня Маршевицы. Фрагменты постройки церкви св. Анастасии Римляныни, 1902 г. Фото из открытых источников.

Проезжая через деревню Моршевицы Котелинской губы Выборского уезда, Кобылкин ограбил придорожную часовню, забрав иконы. Этому населенному пункту соответствует деревня Маршевицы Воронцовской волости Островского района, расположенная на дороге в Выбор. Слева от дороги на холме сохранились фрагменты постройки деревянной церкви св. Анастасии на деревенском погосте, построенной в 1902 году. Известно, что церковь была построена на месте придорожной часовни св. Анастасии. Наступали сумерки, и за деревней Маршевицы Кобылкин решил найти крестьянскую избу на ночлег. Здесь-то и поджидала опасность.

Маршрут поездки Тимофея Кобылкина по территории Котелинской и Козмодемьянской губ Выборского уезда. Схема автора.

В ночь на 6 января, примерно в 100 верстах от Пскова, в Котелинской губе, на Тимофея Кобылкина напали местные разбойники. В схватке ему сломали руку, избили, связали и ограбили. Отняли ружье, «бердыш, да шпагу, да рубашку, да портки, да штаны». В Крещенскую ночь Кобылкина хотели утопить в проруби, но каким-то образом ему удалось уговорить лихих людей его отпустить и вернуть часть вещей, лошадь и сани.

Рассказы о разбойниках еще бытуют среди местных жителей. В ходе исследования автором было зафиксировано предание о разбойниках, обитавших в районе деревни Торчане и Вахрамеевских гор, грабивших проезжавших на ярмарки купцов, а награбленное прятали в оврагах дремучего бора.

Еще до рассвета Кобылкин со своим крестником поспешил к Выбору. В двух верстах от места происшествия в придорожной бане у реки он оставил крестника и далее поехал «один на серой лошади в санях в белом кафтане простого сукна с прошвами без рубашки и бес порток наг». Дорога до Выбора пролегала по территории Котелинской и Козмодемьянской губ.

Сергей Иванов. «Боярский возок», 1909 г.

На этой дороге Кобылкин встретил псковского пристава Щетинина, которому пожаловался на разбойников. Выслушав обворованного, избитого и окровавленного московского торговца тот продолжил путь.

Добравшись до Выбора, Тимофей Кобылкин также пожаловался местному стрелецкому голове на разбойников. Стрелецкий голова, выслушав пострадавшего, накормил и «напоил допьяна» Тимофея по случаю праздника Богоявления.

Вероятно, бездействие и показательное безразличие псковских властей вынудили потерпевшего в дороге москвича пойти на крайне рискованное предприятие. Не рассчитывая больше на их помощь, в Выборе у Тимофея Кобылкина зародился план продолжить путь до Торопца под именем первого капитана Преображенского полка Петра Алексеева. Высокопоставленные чины знали, что под таким псевдонимом молодой царь Петр Алексеевич без подобающего сопровождения часто совершал свои дальние поездки.

Не дожидаясь рассвета, Кобылкин выехал из Выбора, пересек границу с Пусторжевским уездом и направился в ближайшее село Ругодево. В настоящее время это деревня Выборской волости Новоржевского района, в 11 километрах от Выбора.

Городище псковского пригорода Выбор. Фото из открытых источников.

Утром 7 января Тимофей Кобылкин появился в поместье пусторжевского дворянина Ивана Васильевича Шушерина в Ругодево. Дворяне Шушерины владели имением в Ругодево до 19 века.

Остановившись у местного крестьянина, Кобылкин попросил покормить лошадь и известить помещика о своем прибытии, что и было исполнено. Хозяин имения Иван Шушерин верхом на коне прибыл во двор крестьянина, чтобы установить личность незнакомца и выяснить цель его приезда. На вопросы Шушерина тот отвечал уверенно, что он «Преображенского полку капитан, Петром зовут Алексеев, ездил по указу великого государя за свейской рубеж...», а на обратной дороге «пограбили ево в Выборском уезде в Котелинской губе неведомые воры…». Это был человек высокого роста, обученный грамоте, и старше царя не более чем на пять лет. Скорее всего, Иван Шушерин не посмел усомниться в правдивости слов незнакомца, признав его за царя. Пригласил Кобылкина в свой дом, приказал истопить баню для окровавленного от ран гостя, накормил и выдал одежду. Свидетелем появления в Ругодево «государя» также стал местный священник Ефрем, за которым послал Шушерин.

Деревня Ругодево. Фото О.А. Васильевой, главы Выборской волости Новоржевского района.

В господском доме за накрытым столом для еще большей убедительности Кобылкин продолжил рассказ о секретной миссии в Ригу по указу великого государя «для осмотрения карабелного строения». Упомянул про молодого «немчика», которого крестил под Печорами и вез из Лифляндии для царевича Алексея Петровича. И очень сокрушался, что его крестника Василия в дороге разбойники «отбили».

Фрагмент постройки бывшей усадьбы в д. Ругодево. Фото О.А. Васильевой, главы Выборской волости Новоржевского района.

Отправляясь далее в дорогу, «государь» подарил ему иконы Богородицы и Николая Чудотворца, вероятно украденные из часовни в Маршевицах. На дорогу от помещика Кобылкин получил хлеб, пироги, вино и пиво. На прощание пригласил гостеприимного хозяина к себе в село Преображенское, если тот будет в Москве.

Следует предположить, что в своей поездке Кобылкин местами выбрал зимнюю дорогу по руслам рек Сороть и Уда.

Маршрут поездки Тимофея Кобылкина по территории Пусторжевского уезда. Схема автора.

Утром 8 января Кобылкин приехал в деревню Стругу и остановился у крестьянина Петра Наумова. Как и в Ругодево, Кобылкин попросил оповестить местного помещика о своем приезде, чтобы тот лично приехал с ним повидаться. Окрестные земли принадлежали Кузьме Михайловичу Горяинову, проживавшему в усадьбе в соседнем сельце Кузино. На топографической карте на левом берегу реки Сороть, рядом с устьем реки Уда, отмечена деревня Струги и деревни Большое Кузино и Малое (Красное) Кузино.

При встрече с Кузьмой Горяиновым, Кобылкин также назвался первым капитаном Преображенского полка Петром Алексеевым. Как и ругодивский помещик Иван Шушерин, Горяинов правильно понял своего гостя и пригласил его в имение: «принял де он, Куземка, ево, Тимошку, что он назвался капитаном Петром Алексеевым, за государева имя - чаял, что подлинно сам государь, потому что он, Куземка, государя в лицо не видывал».

Царь Петр I. Западноевропейская гравюра

В доме помещика Кобылкин стал «Христа славить». После пения колядок попросил Горяинова отдать ему штаны из козлиной кожи и подарить домашнюю икону св. Кирика в серебряном окладе, которой был благословлен.

В ответ знатный гость подарил Кузьме Горяинову чудотворную икону св. Николая, вероятно «явленную» из тех же Маршевиц.

Во время застолья Тимофей Кобылкин рассказал Кузьме Горяинову о грабеже на реке Черехе, о гостеприимстве помещика Ивана Шушерина из села Ругодиво и что он «дал ему портки да рубашку». А после воскликнул: «Нашел де тебя Бог, что я к тебе приехал, и сыскивай де ты меня на Москве». Расчувствовавшись расположением «государя» к своему холопу, Кузьма Горяинов стал жаловаться на псковского воеводу Ивана Степановича Салтыкова. Выслушав хозяина усадьбы, Кобылкин в его присутствии написал воеводе гневное письмо от имени первого капитана Преображенского полка Петра Михайлова. Среди прочего было написано: «А кокая ему нужда, Кузьме, и ты, воевода, Иваншко Салтыков, и заслужи, что было дяди твоему на Москве, то и тобе будет, был я во Псков е ануврия в 3 день и слышел твое сиденье, а сидишь яко пес меделян на цепи, и в то де время тебя Бог поискал, посулено тобе топор да плаха». Сам же Горяинов текста этого письма не читал. Тимофей Кобылкин «зашил зашивкою бумажною и велел ему, Кузме, то писмо подать во Пскове».

К вечеру 8 января Кобылкин прибыл в сельцо Сумароково, принадлежавшее пусторжевскому дворянину Андрею Ивановичу Юшкову. На карте этот населенный пункт отмечен на левом берегу реки Уда. Нежданного гостя встретила помещица Агрипина Кондратьевна, т.к. хозяин в это время был в Пскове. В сельце Сумароково Кобылкин так же «сказывался Преображенского полку капитаном Петром Алексеевым». И здесь ему поверили и оказали честь, пригласили в дом, напоили и накормили. Хозяйка, ища заступничества, пожаловалась Кобылкину на тяжбы с псковским воеводой Иваном Салтыковым, который у А.И. Юшкова отнял несколько деревень.

Выслушав Агрипину, в доме Юшкова самозванец написал еще одно письмо, адресованное псковскому воеводе, в резком и грубом тоне обвиняя его в произволе: «И вы, воеводы несытыя гортани, и адовы челести, и земная пропаст, адава челясть, земная кросата, женская сухота, телесная слабость, прокляпая ярость, песьи губы, кровавые уста, на нош садися… остры, садись на копье булатное… А будет ты не розышщеш в правду, то тобе будет топор, да плаха, да острая сабля».

Это письмо Агрипина должна была отвезти Кузьме Горяинову в сельцо Кузино, для вручения воеводе.

В ночь на 9 января Кобылкин поехал к Торопцу через село Мариничи (погост Марыни Бежаницкого района).

Погост Марыни, ц. Успения Богородицы, 1755 г. Фото из открытых источников.

В сельской церкви Успения Богородицы потребовал от местного священника отслужить молебен «про государево здоровье», обещав ему новые ризы. Подражая царю Петру, Кобылкин тоже пел молебен в церкви.

Маршрут поездки Тимофея Кобылкина по территории Пусторжевского уезда. Схема автора.

Вечером 10 января Тимофей Кобылкин добрался до деревни Дорошкин Бор (урочище Доронин Бор Бежаницкого района, в районе озера Полисто), принадлежавшую «сыну боярскому» Алексею Федоровичу Сумарокову. На допросе братья Алексей и Михаил Сумароковы показали, что за государя Тимофея Кобылкина не принимали. Алексей Сумароков утверждал, что приютил и накормил в своем доме пришельца из жалости к жертве разбоя. Более того, в Дорошкином Бору Кобылкин был разоблачен торопчанами, признавшими в самозванце знакомого. Тем не менее, Тимофей Кобылкин не был задержан и отправился в Торопец.

Маршрут поездки Тимофея Кобылкина по территории Пусторжевского уезда. Схема автора.

Тем временем, пусторжевский помещик Кузьма Михайлович Горяинов с письмами от «государя» отправился в Псков к воеводе. 14 января послания Кобылкина достигли адресата и вызвали переполох в Пскове. Известный случай появления самозванного царя Петра Алексеевича произошел в 1690 году, тогда властям приграничных городов, включая Псков, предписывалось организовать сыск его сообщников. Насколько был опасен новоявленный самозванец, и какие цели он преследовал, предстояло выяснить следствию. По следам самозванца на реку Череху и в Торопец были посланы стрельцы Псковского стрелецкого полка. Случай с московским торговцем под Выбором принял масштабы государственного значения. Фигурантами следственного дела стали и все пусторжевские дворяне, в домах которых был принят самозванец. С особым пристрастием был допрошен Кузьма Горяинов, прибывший к воеводе с письмами от «Преображенского полка капитана Петра Алексеева».

К.В. Лебедев «К боярину с изветом», 1904 г.

Розыск продолжался до 30 января 1697 года. Обвиняемый в государственном преступлении Тимофей Кобылкин был схвачен в Москве.

Согласно вынесенному 17 марта 1697 года приговору, Кобылкина надлежало «во Пскове на площади в торговой ден при многих грацких и уездных людех казнить ево смертью - отсечь голову». Приговор предписывалось привести в исполнение псковскому воеводе И.С. Салтыкову - адресату писем. Место казни в Пскове было определено с целью принародного разоблачения самозванца и пресечения распространения слухов о том, что царь «был бит и изранен» на Выборской дороге.

Картина Алексея Максимова «В губной избе».

30 марта Кобылкина доставили в Псков, и 1 апреля он был обезглавлен на Торговой площади. Невольный соучастник Кузьма Горяинов был бит кнутом и отпущен.

Место погребения Тимофея Кобылкина неизвестно, но можно лишь предположить, что оно состоялось за городом, на Скудельницах у церкви св. Жен Мироносиц. Там и хоронили самоубийц, убитых и казненных.

В марте 1697 года царь Петр Алексеевич, под псевдонимом урядника Преображенского полка Петра Михайлова, в составе Великого посольства проследовав через Псков, покинул пределы России. Впрочем, эта дальняя поездка добавила слухов о подмене и даже гибели царя за границей…

Михаил Семенов