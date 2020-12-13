Культура

Памятники, которых мы достойны: храм Покрова и Рождества Богородицы от Пролома

Небольшая древняя церковь, которую часто называют Покрова на Углу или Покрова на Проломе, стоит возле высокой Покровской башни, на юго-западе Окольного города. Ее архитектура уникальна для России – под одной кровлей слиты два отдельных храма. Они имеют общую среднюю стену и внешне абсолютно похожи. Храмовый комплекс построили в XVI веке в память о защитниках города во время кровопролитной многомесячной осады Пскова во время Ливонской войны.

Несколько столетий назад возле юго-западного угла Окольного города находилась Покровская мужская обитель. В конце XIV века в ней построили соборный Покровский храм, с которого и началась история двойной церкви у Пролома.

В начале XVI веке рядом с монастырем, на городских укреплениях появилась новая башня, и по названию обители ее стали именовать Покровской. Монастырские постройки и небольшой Покровский храм оказались стоящими неподалеку от крепостной стены между Покровской и Свинузкой (или Свиной) башнями. До начала Ливонской войны никто не подозревал, что именно здесь огромная армия Стефана Батория предпримет штурм города, и участок стены возле монастыря сыграет решающую роль в обороне Пскова.

В 1581 году предводитель ливонской армии честолюбивый Стефан Баторий пошел походом на Псков. Он рассчитывал, что взятие русского приграничного города откроет его войскам дорогу на Новгород, а после него - и на Москву. Царь Иоанн IV Грозный подозревал о коварном замысле ливонцев и заранее сосредоточил в Пскове большие военные силы.

К концу августа 1581 году стотысячная ливонская армии подошла к южным границам города. Поляки решили штурмовать крепость возле Покровской башни и начали подготовительные работы - рытье траншей и строительство укреплений. За оборону на этом участке Окольного города отвечал воевода Андрей Иванович Хворостинин. Он приказал построить возле каменной стены еще одну - из дерева.

Через несколько дней, обстреляв стену, ливонцы начали штурм. В проделанный пролом они вошли внутрь русских укреплений и захватили Свинузскую башню. Однако защитники города не уступали. Псковичи сумели обстрелять башню и взорвать ее вместе с засевшими там врагами. Штурм ливонцев провалился, и их основные силы отступили.

До начала ноября армия Батория предприняла несколько попыток взять городские стены, но всякий раз терпела неудачу. Потом войска решили осадить город и образовали вокруг него блокадное кольцо. Но невзгоды не сломили псковичей. За пять с половиной месяцев ливонцы предприняли 31 попытку штурмовать Псков, но ничего не добились и в итоге вынуждены были отступить.

Когда в городе восстановилась мирная жизнь, благодарные жители пристроили к Покровской церкви второй храм – Рождественский. Две церкви образовали единый храмовый комплекс, и вход в него украшала звонница, выполненная в лучших традициях псковского зодчества. Однако есть и другая версия, согласно которой оба храма возвели одновременно. В пользу такого мнения говорит тот факт, что четверики имеют общую среднюю стену. Единой стеной обладают также оба притвора.

Долгое время внутри церкви хранили синодик с именами всех погибших во время обороны Пскова 1581-1582 годов. Святыней древней церкви являлась также Псково-Печорская икона, которую почитали, как чудотворную. Автор этого образа остался неизвестным, потому что у средневековых изографов еще не существовало традиции подписывать свои работы. А сюжет иконы был навеян старинным преданием. Перед решающим штурмом ливонских войск старец Покровского монастыря Дорофей увидел сон, в котором ему явилась Богородица. Она указала Дорофею, что основной удар армия Стефана Батория нанесет возле Покровской башни. Рассказ старца о чудесном видении записали прямо на иконе, а сама она была помещена в красивый серебряный оклад.

В 1764 году, во время церковной реформы, проведенной по указу российской императрицы Екатерины II, Покровский монастырь упразднили. Покровско-Рождественский храм остался без прихода, и поэтому его приписали к церкви Никиты Гусятника.

В середине XIX века древний храм решили реконструировать. Притворы обеих церквей расширили, а обветшавшую деревянную звонницу снесли. Вместо нее над входом построили двухстолпную колокольню из кирпича, на которой разместили 5 колоколов. По документам, сохранившихся с тех времен, известно, что церковь была одноглавой и имела два престола. Северный был освящен в честь Покрова Божией Матери, а южный - в честь Рождества.

На рубеже XIX-XX веков храм обнесли новой оградой и покрыли церковное здание и колокольню новым металлом. В 1912 году псковские археологи сделали удивительное открытие. Они нашли подземный ход, который соединял Покровскую башню, церковь и знаменитый Пролом в крепостной стене Окольного города.

С приходом советской власти древний храм закрыли. Во время Великой Отечественной войны немецкие оккупанты вывезли из страны старинную Псково-Печорскую икону, и долгое время она считалась утраченной. Обнаружили икону совершенно случайно в 1970 году, во время выставки русской иконографии, которая проходила в Мюнхене. Оказалось, что она находится в частной коллекции. В 2000 году икону выкупили и вернули в Россию. В наши дни ее можно увидеть в Троицком соборе, а в храме Покрова на Проломе выставлен искусно сделанный список с этого образа.

В 1960 году старинный храм получил статус историко-архитектурного памятника. А в 1966 году здесь снимали отдельные сцены исторического фильма Андрея Тарковского «Андрей Рублев».

Древнюю церковь вернули верующим в 1993 году. Однако долгое время богослужения в ней проводили редко, всего 2-3 раза в год. В середине 2000-х годов ситуация изменилась. Теперь богослужения в древнем храме проходят чаще, по расписанию.

Небольшая изящная церковь построена из известняковых плит и вместе с притворами имеет размеры 17 м на 15 м. Храм необычен по архитектуре и состоит из двух церквей, слитых в единое здание - их четверики имеют общую стену. Каждая из церквей обладает одной алтарной абсидой и притвором с отдельным входом.

Наружный декор храма Покрова от Пролома очень скромен. Лишь на обеих главках и абсидах можно увидеть типичный для псковского зодчества орнамент, состоящий из выразительных поребриков и бегунцов.

Крупная реставрация древней церкви проходила в 1961-1964 годах по проекту архитектора В. П. Смирнова. Чтобы вернуть церкви первоначальный облик, специалисты вначале изучили старинные иконы с изображениями храма и его описания. После этого здание освободили от колокольни, а вместо нее на западной стене возвели трехстолпную псковскую звонницу. Реставраторы покрыли обе главки аккуратным деревянным лемехом и провели внутри помещений косметический ремонт.

В наш дни храм Покрова и Рождества Богородицы действующий. Престольные праздники в церкви отмечают 14 октября - в день Покрова Богородицы, а также 21 сентября - в день решающей битвы русских войск с армией Стефана Батория.

Древний храм находится в историческом центре Пскова, на правом берегу Великой, севернее моста имени 50-летия Октября (ул. Свердлова, 1). Всю информацию о современной жизни храма можно найти на странице во ВКонтакте.