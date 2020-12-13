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Культура

Эксперты разработали проект реставрации Анастасьевской часовни в Пскове

16.12.2020 15:28|ПсковКомментариев: 0

Проект реставрации монументальной живописи псковской Анастасьевской часовни в Пскове разработало Межобластное научно-художественное реставрационное управление в Москве (МНРХУ). Также подготовлена актуальная сметная документация на реставрацию. Об этом пишет «МК в Пскове» со ссылкой на представителей благотворительного Фонда имени Елены Ивановны Рерих.

Фонду удалось собрать средства на оплату работ МНРХУ в размере более 600 тысяч рублей. Почти половину требуемой суммы - 300 тысяч рублей - помог собрать Фонд сохранения исторического наследия «Внимание».

«Впервые за последние 50 лет специалисты провели детальное исследование состояния уникальной настенной живописи исторического памятника, созданной по эскизам Н. К. Рериха. Четыре месяца реставраторы МНРХУ проводили научные исследования, в результате которых были составлены подробные картограммы стенописей, зафиксировано и описано состояние сохранности красочного слоя, проведены физико-химические исследования, позволившие разработать методику сохранения и реставрации фресок. Выводы специалистов подтверждают их тяжелейшее остро аварийное состояние», - рассказали представители Фонда.

Отмечается, что фрески утратили яркость из-за выветривания связующего и пигмента, а также внешнего загрязнения пылью и копотью. Также верхний слой сильно поврежден плесенью, которая во многих местах уничтожила его полностью.

«…Анастасьевская часовня находится в зоне подтопления, что способствует повышенной влажности в интерьере (проблемы проявляются в нижней части северной стены)», - говорится в документе.

После реставрации станет возможным приступить к следующим этапам спасения церкви: провести противоаварийные работы по сохранению наиболее проблемных участков живописи – сметная стоимость работ 458 046 руб. - и провести полный цикл реставрационных работ (после завершения архитектурной реставрации памятника) – сметная стоимость работ 1 259 491 руб.

Теги: #реставрация #проект #Анастасиевская часовня
Источник: Псковская Лента Новостей
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