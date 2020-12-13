Культура

Познакомиться со сватушкой из «Тетрадки псковских песен» могут интернет-пользователи

Публичная online-лекция «Псковский свадебный обряд в записи А. С. Пушкина» с сегодняшнего дня доступна всем подписчикам и посетителям официальных страниц Государственного музея-заповедника А. С. Пушкина «Михайловское» в социальной сети «ВКонтакте» и в фейсбуке, рассказали корреспонденту Псковской Ленты Новостей в музее.

Эту лекцию специалисты Государственного Пушкинского заповедника несколько дней назад провели для работников и гостей «Дома Языковых» - филиала Ульяновского областного краеведческого музея имени И. А. Гончарова. Именно на базе «Дома…» активно работает виртуальное представительство «Михайловского». Прочла лекцию научный сотрудник службы массовых музейных мероприятий Пушкинского заповедника Марина Мариненко.

Из получасового ролика интернет-пользователи узнают много нового о пушкинских записях свадебных песен и о том, как этот богатейший материал сегодня изучается и используется, в частности, в музейной практике. Вниманию слушателей также представлены две реконструированные песни из числа тех, которые ссыльный поэт записал «с голоса» здесь, в Святогорье. Это «Баенка», которую, по словам Марины Мариненко, во время свадебного обряда исполняли перед тем, как вести невесту из бани в дом, и «Сватушка гость, богатый, тороватый», которая, согласно ремарке Пушкина, поется на девичнике. Исполнили вокальные миниатюры сотрудницы музея - участники фольклорного коллектива «Пушкинская деревня».

«Когда мы разучили эти песни, когда они зазвучали, мы стали иначе понимать Пушкина, - признается Марина Мариненко, - почувствовали его истинный интерес к народной традиции, её образам; ощутили, как народная песня проявилась в музыкальной составляющей пушкинского стиха».

Напомним, что эти и другие фольклорные образцы сотрудники «Михайловского» осваивали под началом Ирины Поповой, кандидата искусствоведения, доцента кафедры этномузыкологии Санкт-Петербургской государственной консерватории имени Н. А. Римского-Корсакова в ходе работы над проектом «Возрождение пушкинской фольклорной среды, или Тетрадка псковских песен, записанных с голоса...». Этот проект получил высокую оценку как коллег-специалистов, так и прямых адресатов - многочисленных посетителей музея и жителей района.

В «Михайловском» также напомнили, что лекторий в рамках работы виртуального представительства Государственного музея-заповедника А. С. Пушкина «Михайловское» в «Доме Языковых» открыли в прошлом году. Ульяновцы уже побывали на девяти лекциях, среди которых «Пушкин в Михайловском», «Дуэль как поединок чести. Дуэли Пушкина», «История Святогорского монастыря после Пушкина (2-я половина XIX - начало XXI века)», «Письма и записки в романе А. С. Пушкина «Дубровский» и другие.