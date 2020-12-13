Культура

Скорректированный план управления памятниками ЮНЕСКО в Пскове представят в начале 2021 года

План управления псковскими памятниками ЮНЕСКО, скорректированный Российским научно-исследовательским институтом культурного и природного наследия имени Д. С. Лихачёва (Институт Наследия), будет представлен общественности.

Как сообщила главный специалист ГАУК ПО «Научно-производственный центр по охране и использованию памятников истории и культуры» Мария Лисенкова, в рамках работы комитета по охране объектов культурного наследия планируется организовать презентационную встречу, на которой псковичи смогут ознакомиться с документами. «Обязательно пригласим представителей общественности и специалистов ВООПИиК, - подчеркнула она. - Скорее всего, это произойдет уже в начале следующего года. На сайте комитета в ближайшее время будет размещена отчетная документация.

Добавим, что план управления памятниками является основополагающим документом и содержит в себе основные аспекты, направления работы и мероприятия, связанные с сохранением объектов, их популяризацией, с поиском общественного согласия - взаимодействия между государственными органами, общественными организациями и физическими лицами.