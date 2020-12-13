Культура

Названа дата запуска веб-платформы, посвященной псковским памятникам ЮНЕСКО

Заместитель начальника отдела популяризации объектов культурного наследия, информационного обеспечения и взаимодействия со СМИ комитета по охране объектов культурного наследия Псковской области Галия Акчурина сообщила, что создание и запуск веб-платформы по объекта ЮНЕСКО в связке с официальным сайтом комитета планируется на 2022 год.

«На этом сайте можно будет не только найти информацию по каждому объекту, но и увидеть, какие туристические маршруты существуют по памятникам, какие мероприятия проводятся, - отметила она. - На этом портале будет саккумулировано все, что касается 10 псковских храмов, объекта Всемирного наследия. Сайт будет выполнен в соответствии с новейшими веяниями в сфере IT, в том числе будут использованы технологии 3D».

Кроме того, на 2022 год запланированы съемки документальных фильмов о каждом компоненте объекта ЮНЕСКО. Видео смогут дать полное представление о каждом памятнике, в процессе работы будут привлечены редкие архивные документы.