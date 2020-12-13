Культура

Лучших молодых авторов короткометражного кино объявят в России 21 декабря

Молодежный центр города Пскова подведет итоги Всероссийского конкурса молодежного короткометражного кино «Киномания» 21 декабря. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе молодежного центра, в связи со сложной эпидемиологической обстановкой пришлось отказаться от идеи проведения финала в формате кинопаркинга и перевести оглашение результатов в формат онлайн.

Всего на конкурс поступило более 80 заявок из разных регионов страны, но лишь 37 фильмов прошли предварительный отбор. Участники направляли свои работы в две категории: «влюбленные в кино» – для начинающих кинолюбителей и «кино – это жизнь» – для профессионалов.

Со списком участников можно ознакомиться на странице мероприятия в социальной сети «ВКонтакте». На данном этапе короткометражки отсматривают члены жюри, в состав которого вошли:

Юрий Фетинг – режиссер, актер, сценарист, монтажер, преподаватель кафедры кино- и фотоискусства в СПбГИК;

Алексей Гусев – доцент кафедры кино- и фотоискусства, член Совета факультета искусств СПБГИК, режиссер и автор сценариев;

Виталий Михайлов – заместитель директора ГТРК «Псков»;

Евгений Сумин – видеооператор;

Константин Матейко – телеоператор телеканала «Первый Псковский».

Итоги конкурса огласят в группе конкурса «Киномания» в социальной сети «ВКонтакте» 21 декабря.