Культура

Выставку советских новогодних открыток организовали в Пскове

Выставку советских новогодних открыток из частной коллекции псковича Алексея Костюкова «Новогоднее путешествие в СССР» организовали в фойе Псковской областной универсальной научной библиотеки (улица Профсоюзная, 2). Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе библиотеки.

На выставке представлены более 100 почтовых карточек разного года выпуска. Самый раритетный экспонат датирован 1944-м годом. Это самодельная открытка, хорошо сохранившаяся, существующая в единственном экземпляре. На ней карандашом нарисован улыбающийся ребенок - образ наступающего Нового года, рассказали в библиотеке.

Самым старым послевоенным открыткам 66 лет. На одной изображен улыбающийся пионер с табелем, на другой – девочка в школьной форме, украшающая елку красными флажками. Еще одна почтовая карточка объединила Московский Кремль и красное знамя с серпом и молотом.

«Герои открыток легко узнаваемы и теми, кто родился и вырос в СССР, и современными детьми, - отметили в пресс-службе. - Любимые всеми поколениями Дед Мороз и Снегурочка, снеговики и снежные бабы, мальчик Новый год, Баба Яга, Карлсон, Фрекен Бок, олимпийский мишка, многочисленные зайчики, белочки и лисята. С Новым годом советский народ поздравляют улыбающиеся сталевары, строители, монтажники-высотники, энергетики, космонавты, фигуристы, таксисты, почтальоны».

Отмечается, что «Изюминкой» экспозиции являются открытки с рисунками советских художников, в том числе известного иллюстратора и мультипликатора Владимира Зарубина, рисовавшего «сказочных зверят» с человеческим выражением «лица». Одна из его почтовых карточек, представленных на выставке, вышла относительно небольшим тиражом - 5 млн экземпляров. «Это делает ее особенно ценной среди коллекционеров. Творчеству художника посвящена целая витрина», - сказали в библиотеке.

Кроме того, представлены открытки художников Константина Андрианова и Константина Бокарева, работавших в жанре палехской росписи и Владимира Четверикова – автора многих сказочных персонажей.

Всего в коллекции Алексея Костюкова около 3,5 тысячи открыток, из них более полутора тысяч на новогоднюю тему.