Культура

Посвященные 75-летию победы Кутузовские чтения начались в Пскове

ХXVI Юношеские Кутузовские чтения, посвященные 75-летию Победы над немецко-фашистскими захватчиками в Великой Отечественной войне, стартовали в Пскове. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в историко-краеведческой библиотеке им. И. И. Василева, мероприятие пройдет в онлайн формате.

Чтения проведет кандидат исторических наук, доцент исторического факультета Института гуманитарных наук и языковых коммуникаций Зоя Тимошенкова. Также в них примут участие представители средних общеобразовательных учебных заведений, колледжа Псковского госуниверситета, клуба любителей родного края.

Будут представлены доклады и сообщения, связанные с судьбами различных семей в период Великой Отечественной войны. Также участники мероприятия затронут тему использования собак на фронтах войны. В рамках чтений организаторы презентуют выставку из фондов Государственного архива Псковской области «Война. Победа. Память» и Музей истории армии и флота.

Юношеские Кутузовские чтения проходят при поддержке городских управлений культуры и образования, в партнерстве с Государственным архивом Псковской области, Музеем истории армии и флота.

Видеотрансляция началась в 14.00 в соцсети «ВКонтакте»: https://vk.com/biblio_vasilevka.