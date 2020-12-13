Культура

Завершилась разработка проектно-сметной документации по Анастасиевской часовне

Завершена разработка проектно-сметной документации на противоаварийные работы и реставрацию живописи в Анастасиевской часовне.

Как сообщает сообщество «Фрески Пскова» в Instagram, 8 декабря Межобластным научно-художественным реставрационным управлением (АО МНРХУ, Москва) был сдан проект, средства на который собирали по благотворительной программе «Сохранение Анастасиевской часовни с росписями по эскизам Н.К. Рериха».

«Хочется сказать огромное спасибо Фонду имени Е.И. Рерих, который организовал эту программу, и Фонду сохранения исторического наследия «Внимание», поддержавшему проект, и, конечно, всем тем, кто не остался равнодушен к нашей беде. Ваша помощь неоценима!» - отмечается в сообщении.