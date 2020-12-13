Культура

Спектакль о холерном карантине в жизни Пушкина играют для псковичей студенты Владимира Рецептера

Государственный музей-заповедник А.С. Пушкина «Михайловское» приглашает всех любителей театрального искусства посмотреть и оценить новую работу будущих актеров, студентов РГИСИ, воспитанников народного артиста России, лауреата Госпремии РФ Владимира Рецептера. Как рассказали корреспонденту Псковской Ленты Новостей в музее, литературно-драматическая композиция по произведениям Пушкина, по письмам поэта и его современников, другим документальным и исследовательским материалам называется «Болдинская осень». Речь в ней идет о холерном карантине 1830 года, заставшего и на многие месяцы задержавшего Пушкина в имении Большое Болдино Нижегородской губернии. Как известно, этот период стал одним из наиболее плодотворных для поэта: в те дни он завершил работу над «Евгением Онегиным», написал «Повести Белкина», «Маленькие трагедии», поэму «Домик в Коломне», более тридцати лирических стихотворений.



Кадр видеозаписи литературно-драматической композиции «Болдинская осень».

Исполнители «Болдинской осени» — уже третье поколение учеников мэтра. Сценической речи этих молодых актеров обучает Владимир Кустов.

В музее отметили, что жизнь и творчество Владимира Рецептера, его соратников по педагогической работе и его воспитанников тесно связаны с псковскими пушкинскими местами: именно «Михайловское» молодые артисты и их наставники считают своей второй «домашней сценой». Они регулярно приезжают сюда на гастроли, здесь зачастую «обкатывают» премьеры, презентуют чтецкие программы на открытом воздухе — на пространстве между рекой Соротью и озером Маленец, между Домиком няни и знаменитой Мельницей крылатой.

Запись новой работы петербургских актеров с сегодняшнего вечера доступна на официальной странице музея-заповедника «Михайловское» в социальной сети «ВКонтакте».